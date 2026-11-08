Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы

Руководящий состав Министерства обороны Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за освобождение Родины, территориальную целостность и суверенитет страны.

Как сообщили в Министерстве обороны, сначала руководство ведомства посетило Аллею почетного захоронения, где возложило венок и цветы к могиле Гейдара Алиева, почтив его светлую память.

Затем представители министерства посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили к ней цветы.

На Военном мемориальном кладбище состоялась церемония памяти. В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана, после чего память шехидов почтили минутой молчания.

Участники церемонии возложили цветы к могилам шехидов и венок к мемориалу.

Затем руководство Минобороны посетило Парк Победы, где к монументу были возложены венок и цветы. Участники мероприятия почтили память героев, отдавших жизни за Родину.

В ходе посещения министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с семьями и близкими шехидов, поинтересовался их заботами и социальными условиями.

Родственники шехидов выразили благодарность президенту Азербайджана, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за постоянное внимание, заботу и всестороннюю поддержку, оказываемую государством семьям шехидов.