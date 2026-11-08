Президент Азербайджана: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего
Нас ведут вперед наши национально-духовные ценности. Азербайджанское государство построено на этом фундаменте.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
«Национально-духовные ценности, ценности Азербайджана для нас превыше всего. Веками мы хранили эти ценности в своих сердцах, бережно охраняли их и передадим это наследие будущим поколениям», - отметил глава государства.
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