Президент Азербайджана: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего

Нас ведут вперед наши национально-духовные ценности. Азербайджанское государство построено на этом фундаменте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«Национально-духовные ценности, ценности Азербайджана для нас превыше всего. Веками мы хранили эти ценности в своих сердцах, бережно охраняли их и передадим это наследие будущим поколениям», - отметил глава государства.