Джейхун Байрамов принял нового посла Японии - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот о назначении посла Японии в стране Фурую Токуро.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание сотрудничеству в сферах торговли, энергетики, транспорта и высоких технологий. Отдельно была отмечена заинтересованность в привлечении японских инвестиций в Азербайджан, в том числе с использованием возможностей Алятской свободной экономической зоны.

Байрамов также рассказал о роли Азербайджана в развитии транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг, а также о восстановительных работах на освобождённых территориях.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в международных организациях и другим темам, представляющим взаимный интерес.