 Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО

Редакция 1news00:25 - Сегодня
Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО

В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) Общественное объединение IDEA в партнерстве с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) организовало мероприятие на тему «Чистый воздух, здоровые города: от градостроительства к климатическим действиям».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала участникам был продемонстрирован подготовленный IDEA короткометражный документальный фильм, посвященный важности чистого воздуха в городской среде.

Выступая на открытии мероприятия, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева рассказала о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Она подчеркнула важность учета экологических факторов при формировании более здоровых и устойчивых городов. Лейла Алиева рассказала об опыте Азербайджана в сфере устойчивого градостроительства, мерах по расширению зеленых зон и развитию экологически чистого транспорта. Она также отметила роль проекта Общественного объединения IDEA «Наш двор», акций по посадке деревьев и других инициатив, направленных на озеленение городской среды.

Президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на мероприятии, подчеркнул взаимосвязь между улучшением качества воздуха и мерами по борьбе с изменением климата. Он отметил важность усиления международного сотрудничества в сокращении вредных выбросов в городах, развитии устойчивых транспортных систем и внедрении экологически чистых технологий.

Выступая на официальной части мероприятия, директор регионального офиса ООН по населенным пунктам по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али особое внимание уделил вопросам мониторинга качества воздуха, сокращения вредных выбросов в атмосферу, совершенствования механизмов экологического менеджмента в городах и применению международного опыта в этом направлении.

Затем мероприятие продолжилось панельной дискуссией. Модератором выступила член Палаты лордов Великобритании и Международного центра Низами Гянджеви Патрисия Скотланд. В дискуссии приняли участие представитель Копенгагенского университета, эксперт по вопросам климата и здравоохранения Робб Батлер, заместитель директора Национального центра по изменению климата при Министерстве экологии, окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Тимур Сабитов, юрист-эксперт по регулированию и управлению качеством воздуха Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рене Гифт.

Участники дискуссии провели обмен мнениями по вопросам снижения загрязнения воздуха, развития экологически чистых транспортных систем, интеграции «зеленой» инфраструктуры в процессы градостроительства, а также положительного влияния мер по борьбе с изменением климата на здоровье человека.

В ходе мероприятия была подчеркнута важность укрепления международного сотрудничества, применения принципов устойчивого градостроительства и согласования климатической политики с мерами в области общественного здравоохранения для улучшения качества воздуха и создания более здоровой городской среды.

Поделиться:
449

Актуально

Политика

Азербайджан не присоединился к трем документам, принятым Европейским ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Мнение

Лондон стал стратегическим партнером Баку: какие возможности открывает ...

Общество

Совет по медиа и вещанию предупредил СМИ о недопустимости манипулятивной подачи ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО

TƏBİB внедрит систему онлайн-очереди во всех медучреждениях Баку и Сумгайыта

Совет по медиа и вещанию предупредил СМИ о недопустимости манипулятивной подачи новостей

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Сериал «Vivant» способствовал росту турпотока из Японии в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Дочь генерал-майора Натига Алиева отправили под домашний арест - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку пройдут военные марши по пяти маршрутам

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди с грозами

Последние новости

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Сегодня, 14:00

В Дублине принята декларация об основных принципах европейской безопасности

Сегодня, 13:58

В Париже ожидают до 60 тыс. демонстрантов на протестах 14 ноября

Сегодня, 13:55

Лондон стал стратегическим партнером Баку: какие возможности открывает декларация с Великобританией

Сегодня, 13:54

В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО

Сегодня, 13:40

Премьер Исландии уклонилась от объятий Макрона

Сегодня, 13:18

TƏBİB внедрит систему онлайн-очереди во всех медучреждениях Баку и Сумгайыта

Сегодня, 13:04

Азербайджан не присоединился к трем документам, принятым Европейским политическим сообществом

Сегодня, 13:00

Совет по медиа и вещанию предупредил СМИ о недопустимости манипулятивной подачи новостей

Сегодня, 12:55

В Москве взорвался автомобиль Toyota, пострадал водитель

Сегодня, 12:44

Стало известно, кто возглавил Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга - ФОТО

Сегодня, 12:37

Дом Хаджи Гулу - один из ярких памятников архитектуры города Шуша - ФОТО

Сегодня, 12:28

Продавцов в Азербайджане будут штрафовать за обман с весом и ценами

Сегодня, 12:20

71-летний мужчина, превративший свой дом в Билясуваре в притон, привлечен к ответственности

Сегодня, 12:15

Кто из педагогов освобожден от сертификации в Азербайджане?

Сегодня, 12:09

В некоторых городах Азербайджана выплачены пенсии

Сегодня, 12:05

В Баку произошла массовая драка: три человека получили ножевые ранения

Сегодня, 11:59

Жапаров уволил посла Кыргызстана в Украине на фоне скандала

Сегодня, 11:53

При участии Фонда возрождения Карабаха в павильоне Турции на COP31 обсудили современные практики градостроительства - ФОТО

Сегодня, 11:40

Названа предварительная причина смерти 84-летнего мужчины, пропавшего в Гяндже

Сегодня, 11:35
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57