Военные Венесуэлы проводят операцию в районе границы с Колумбией

Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) Венесуэлы по распоряжению уполномоченного президента республики Делси Родригес проводят военную операцию в приграничном с Колумбией штате Апуре.

Об этом стратегическое оперативное командование FANB сообщило в X.

В ведомстве отметили, что усиление присутствия на границе должно обеспечить государственный контроль и суверенитет на всей территории региона, а также противодействовать нерегулярным вооруженным формированиям и укрепить оперативные базы в приграничье.

Венесуэльские военные подразделения проводят патрулирование, ликвидируют лагеря боевиков, перекрывают незаконные логистические маршруты, осуществляют борьбу с угрозами региональной безопасности, говорится в публикации.