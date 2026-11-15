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В Берлине на молодежной демонстрации задержали 22 человека - ВИДЕО

Редакция 1news15:30 - Сегодня
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В Берлине на молодежной демонстрации задержали 22 человека - ВИДЕО

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в субботней акции молодежного движения Gen Z regelt («Поколение Z решает»), прошедшей в берлинском районе Шарлоттенбург.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Berliner Zeitung в воскресенье.

По данным местной полиции, в ходе демонстраций были задержаны 22 человека и возбуждено 13 уголовных дел за нарушение общественного порядка, нападение, сопротивление аресту и нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами.

Отмечается, что демонстранты собрались на площади Савиньи, после чего прошли по Курфюрстендамм до станции Халензее. Большинство участников были моложе 30 лет. Для обеспечения порядка власти привлекли около 700 полицейских.

Участники акции выступили против возвращения обязательного призыва на военную службу, недостаточного финансирования школ, университетов и социальных служб, а также роста цен. Среди требований участников — усиление мер по защите климата. К акции также присоединились представители Коммунистического союза молодежи и других организаций.

Отметим, что это уже вторая крупная акция движения в Берлине. 31 октября у Бранденбургских ворот собрались около 5 тысяч человек, по данным полиции, тогда как организаторы оценили число участников в 11 тысяч.

Следующая масштабная акция запланирована на 20 ноября в рамках общеевропейской молодежной забастовки. Движение Gen Z regelt призывает к протестам по всей Германии. В Берлине на мероприятие зарегистрировались 15 тыс. человек. В столице также намечены отдельные демонстрации у Бранденбургских ворот и на Александер-плац.

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