Представлен первый отрывок из сериала "Гарри Поттер" - ВИДЕО

Кинокомпания HBO представила первый отрывок из нового сериала "Гарри Поттер". Премьерный показ первого сезона под названием "Гарри Поттер и философский камень" состоится на католическое Рождество 2026 года, 25 декабря.

Как передает 1news.az со ссылкой на РБК, в отрывке показан праздничный пир учеников в Большом зале Хогвартса. В ролике появляются Гарри, Рон, Гермиона и другие ученики школы магии, собравшиеся за длинными столами после распределения по факультетам. Ученики скандируют "Дамблдор" - имя директора школы. Затем тот щелкает пальцами, и на столах появляются блюда.

За преподавательским столом Альбус Дамблдор в исполнении Джона Литгоу беседует с профессором Макгонагалл, которую играет Джанет Макти.

Сериал "Гарри Поттер" создает компания Warner Bros., HBO является ее подразделением. Сериал будет снят на основе семи книг писательницы Джоан Роулинг: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гарри Поттер и Кубок огня", "Гарри Поттер и орден Феникса", "Гарри Поттер и принц-полукровка" и "Гарри Поттер и дары смерти".

Роулинг также является исполнительным продюсером сериала. Всего планируется выпустить семь сезонов, каждый из которых будет посвящен одной из книг.

Гарри Поттера в новом сериале сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер - Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли - Аластер Стаут. Роулинг одобрила отобранных актеров.

Съемки проходили на студии Warner Bros. Leavesden в Великобритании. Руководителем проекта выступает Франческа Гардинер, режиссер Марк Майлод курирует несколько эпизодов. В роли исполнительных продюсеров задействованы Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман.