Суд в Иордании приговорил к смертной казни обвиняемых в теракте в церкви

Суд в Иордании приговорил к смертной казни троих обвиняемых в теракте в провинции Эль-Карак.

Как передает 1news.az, об этом сообщает государственное информагентство Petra.

Уточняется, что вердикт может быть оспорен в апелляционном суде.

Напомним, что 23 октября в деревне Хаммуд, находящейся в западной части иорданского губернаторства Керак, произошло вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы. В результате этого теракта девять человек погибли, десятки человек пострадали.

В Министерстве иностранных дел Иордании уточнили, что ответственность за нападение взяла международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ).

Король Иордании Абдалла II заявил, что террористов, которые совершили нападение на христианскую церковь в Эль-Караке, ждет самое суровое наказание.