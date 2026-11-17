В соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Литвы на 2026 год делегация Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса совершила визит в нашу страну.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, на организованном в академии «Командно-штабном курсе Сухопутных войск имени Витовта Великого» наряду с военнослужащими Литвы обучение проходят военнослужащие вооруженных сил Азербайджана, Молдовы и Украины.

Основной целью визита является информирование слушателей курса об операциях, проведенных в ходе Отечественной войны, ознакомление с тактическими и стратегическими результатами этих операций, а также с военными уроками, извлеченными из войны.

Делегации, посетившей Институт военного управления Национального университета обороны, была предоставлена подробная информация об образовательных возможностях института, системе подготовки офицерского состава и применяемой образовательной концепции.

В рамках визита гости также посетили Музей военной истории Азербайджана, где ознакомились с военной историей нашей страны и героическим путем шехидов, отдавших жизнь во имя Родины.

Визит имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между нашими странами в области военного образования.