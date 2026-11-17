17 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Силами обороны Грузии, генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сначала гости посетили Памятник Победы, возложили к нему венок и почтили память шехидов.

В ходе официальной церемонии встречи, организованной в Генштабе, начальник Генерального штаба Азербайджанской армии и командующий Силами обороны Грузии прошли перед почетным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом генерал-лейтенант Г. Матиашвили оставил запись в «Книге почетных гостей».

Затем генерал-полковник К. Велиев провел встречу со своим грузинским коллегой в формате тет-а-тет, а затем в расширенном составе с участием делегаций.

Поприветствовав гостей, начальник Генштаба отметил, что дружественные отношения между главами государств и стратегическое партнерство между нашими странами вносят значительный вклад в развитие сотрудничества в сфере обороны.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант Г. Матиашвили выразил удовлетворение очередным визитом в нашу страну и особо подчеркнул, что подобные встречи играют исключительную роль в дальнейшем развитии военных связей между Азербайджаном и Грузией.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между странами в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, проведения военных учений и тренировок в двустороннем и многостороннем форматах, организации взаимных визитов на экспертном уровне, а также военно-политические процессы в регионе и мире. Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи гостям также был представлен подробный брифинг о боевом опыте, приобретенном Азербайджанской армией в ходе Отечественной войны и последующих военных операций, в том числе антитеррористических мероприятий локального характера, а также военных реформах, осуществляемых под руководством Верховного главнокомандующего, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.