Соответствующие поправки в Трудовой кодекс приняты в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Qafqazinfo, согласно законопроекту, почасовая оплата труда будет применяться в следующих случаях:

- при заключении трудового договора сроком менее чем на один месяц в отдельных сферах экономики (список которых утвердит Кабинет министров; предварительно туда войдут сельское хозяйство и общественное питание);

- если продолжительность рабочей недели составляет 20 часов и менее (независимо от сферы деятельности);

- в бюджетных организациях — если это предусмотрено утвержденной системой оплаты труда.

Ключевые правила расчета и гарантии:

Размер минимальной почасовой оплаты труда должен быть выше часовой тарифной ставки, рассчитываемой исходя из минимальной месячной зарплаты.

Оплата за каждый отработанный час не может быть ниже установленного почасового минимума.

Если работник трудился менее одного часа в день или отработал неполный последующий час, это время все равно учитывается и оплачивается как полный час.

Для работников с неполным рабочим временем на месячном окладе зарплата не может быть ниже суммы, рассчитанной пропорционально отработанному времени от минимальной месячной зарплаты.

Отмечается, что нововведение направлено на защиту прав работников, занятых на краткосрочных договорах или неполном рабочем дне, а также на повышение прозрачности трудовых отношений. Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.