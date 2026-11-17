В Азербайджане хотят запретить заменять компенсацией 21 день трудового отпуска

Как сообщает Qafqazinfo, соответствующие поправки в Трудовой кодекс обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, минимальную часть ежегодного трудового отпуска продолжительностью 21 календарный день нельзя будет заменить денежной компенсацией. Исключение предусмотрено только при прекращении трудового договора — в этом случае компенсация за неиспользованный отпуск будет выплачиваться в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, поправки уточняют порядок переноса трудового отпуска или его части на другой срок и предусматривают более чёткий перечень случаев, когда такой перенос допускается.

Соответствующие изменения также планируется внести в другие отраслевые законы.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.