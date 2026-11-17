Делегация Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым приняла участие во втором министерском совещании Евросоюза по межрегиональной безопасности и взаимосвязанности, состоявшемся в Брюсселе.

Как сообщили МИД Азербайджана, во встрече также участвовали представители институтов ЕС, министры иностранных дел и другие официальные лица стран Евросоюза, Азербайджана, Турции, Украины, Молдовы, Армении и государств Центральной Азии.

На первой сессии участники обсудили укрепление безопасности и стабильности в Черноморском регионе, на второй — реализацию межрегиональной повестки в сфере взаимосвязанности.

Выступая на обеих сессиях, Самир Шарифов отметил положительную динамику в отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом.

Он также подчеркнул значимость инфраструктурных проектов, реализованных по инициативе Баку, для развития энергетических, транспортных и цифровых связей между Европой и Центральной Азией, а также формирования Среднего коридора.

Замглавы МИД заявил о готовности Азербайджана продолжать взаимодействие с региональными и международными партнёрами для реализации конкретных проектов в этих сферах.