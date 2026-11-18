Бывшее главное административное здание Центрального банка Азербайджана (ЦБА) передано в пользование Министерству финансов.

Как стало известно АПА, речь идёт о здании, расположенном в столице по адресу: улица Рашида Бейбутова, 90.

Предполагается, что в здании будут размещены Государственное казначейское агентство, Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами Министерства финансов, а также другие структурные подразделения ведомства.

По предварительной информации, здание передано в пользование Министерству финансов на условиях аренды. Вместе с тем Центральный банк и Министерство финансов пока не выступили с какими-либо официальными заявлениями по этому вопросу.

Отметим, что указанное здание было построено и введено в эксплуатацию в 1998 году. Центральный банк осуществлял свою деятельность в этом здании до 22 июня 2026 года. С указанной даты основная деятельность банка была перенесена в новое административное здание, расположенное по адресу: проспект Гейдара Алиева, 167.