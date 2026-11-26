В Баку семилетнего ребенка спасли из запертой квартиры - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку спасатели МЧС помогли малолетнему ребенку, оказавшемуся запертым в квартире.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сигнал о происшествии поступил на горячую линию «112» - инцидент произошел в жилом доме на улице М. Хиябани.
На место незамедлительно прибыли спасатели Бакинского регионального центра МЧС. С помощью альпинистского снаряжения они проникли через балкон в квартиру, расположенную на восьмом этаже девятиэтажного дома.
Семилетний ребенок был благополучно передан родителям.
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