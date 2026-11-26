Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте заявили о важности скорейшего урегулирования конфликта в Украине и предотвращения его разрастания.

"Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно ведут к расширению войны, а также важность обеспечения как можно скорее мирного урегулирования", - говорится в совместном заявлении Трампа и Рютте, распространенном Белым домом по итогам их встречи в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, состоявшейся 25 ноября.

Как отмечается в документе, "встреча была очень плодотворной, основными темами были война между Россией и Украиной и конфликт в Иране". Американский лидер и генсек НАТО также назвали встречу "превосходной".

"Кроме того, мы говорили о важности дальнейшего наращивания расходов на оборону и капиталовложений в нашу промышленную базу в США и во всех странах НАТО", - уточнили они.