Объявлены результаты этапа выбора вакантных должностей в рамках конкурса по приему на работу преподавателей в художественные школы и центры, действующие в подчинении министерства культуры Азербайджана.

Конкурс был организован с целью развития кадрового потенциала в сфере художественного образования, укрепления кадрового состава школ и центров, а также привлечения квалифицированных преподавателей на вакантные должности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

Для обеспечения прозрачности процесса трудоустройства и оценки кандидатов по единым критериям тестовый этап и собеседования проводились Государственным экзаменационным центром.

По итогам обоих этапов успешный результат показали 199 кандидатов.

Ознакомиться с результатами распределения на вакантные должности претенденты могут в личном кабинете единой системы MyCulture.