Дядя турецкого певца и актера Озджана Дениза Халит Дениз заявил, что артист никогда не употреблял запрещенные вещества, а проведенная проверка подтвердила это.

Родственник турецкого артиста опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Instagram.

«Слава Богу, мой племянник Озджан Дениз никогда не употреблял запрещенные вещества, и это было подтверждено. Сообщаем об этом всем его поклонникам. Он освобожден», - написал Халит Дениз.

Напомним, Озджан Дениз оказался среди 24 человек, задержанных в рамках расследования дела о наркотиках, проводимого прокуратурой Стамбула в отношении представителей шоу-бизнеса.

После завершения процедур в полиции все 24 задержанных прошли медицинское обследование и были доставлены в здание суда.

Отметим, что официальная информация о результатах токсикологического исследования Озджана Дениза пока не опубликована в турецких СМИ.