В Евлахском районе в результате столкновения грузового и пассажирского автомобилей погибли два человека.

Как передает 1news.az, дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем вблизи поселка Дуздаг Евлахского района.

Двигавшийся по трассе автомобиль марки Mercedes Vito столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В результате аварии водитель Mercedes Vito, житель Газахского района Алтай Гасымов (1955 г. р.), скончался на месте происшествия.

Находившийся в автомобиле пассажир, житель Шамкирского района Исмет Гасымов (1978 г. р.), был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По данному факту проводится расследование.