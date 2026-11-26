Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли урегулировали многолетний судебный спор вокруг французской винодельни Château Miraval во внесудебном порядке.

Как сообщает People, представители бывшей пары подтвердили достижение соглашения 25 ноября.

«Мы урегулировали спор во внесудебном порядке в интересах нашей семьи и не намерены давать дальнейшие комментарии», - говорится в совместном заявлении представителей актеров.

Конфликт вокруг винодельни начался в 2021 году, когда А.Джоли продала свою долю в бизнесе. В феврале 2022 года Б.Питт подал иск, утверждая, что бывшие супруги договорились не продавать свои доли без взаимного согласия.

В ответ А.Джоли подала встречный иск, оспорив наличие подобной договоренности. В рамках разбирательства также стали публичными ее обвинения в адрес бывшего супруга, связанные с предполагаемым инцидентом на борту частного самолета в 2016 году. Питт отрицал обвинения в насилии.

Отметим, что Château Miraval расположена во французском регионе Прованс. Брэд Питт и Джоли приобрели поместье в 2008 году, а в 2014-м сыграли там свадьбу.

Бывшие супруги объявили о расставании в 2016 году, а бракоразводный процесс окончательно завершился в декабре 2024 года. Однако имущественный спор вокруг винодельни продолжался и после официального развода.

Условия достигнутого соглашения не раскрываются.

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