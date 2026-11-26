Правительство Армении одобрило проект акционерного соглашения о создании ЗАО «Компания развития TRIPP», которое будет подписано между кабмином республики и американской компанией TRIPP Development Company (TDC) US.

Согласно решению, министру территориального управления и инфраструктур Армении предоставлены полномочия заключить это соглашение от имени правительства.

Компания создается в рамках рамочного соглашения об армяно-американском стратегическом сотрудничестве по проекту «Путь Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Документ был подписан 1 июня 2026 года в Вашингтоне и 4 июня в Ереване, ратифицирован 28 октября, вступил в силу 11 ноября.

Акционерным соглашением будут уточнены полномочия сторон, взаимоотношения и особенности реализации прав, удостоверяемых акциями.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.

Источник: Sputnik Армения