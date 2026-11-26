На большей части территории страны наблюдались дождливая и ветреная погода, местами осадки носили интенсивный характер, гремели грозы, а в горных районах выпал снег.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что осадки с ночных часов постепенно прекратились.

Количество выпавших осадков составило: в Сарыбаше (Гах) - 15, в Гобустане, Кишчае (Шеки) - 11, в Загатале - 10, в Балакене - 9, в Бейлагане, Зардабе, Кюрдамире, Товузе, Лерике - 8, в Сабирабаде - 7, в Губе, Гедабее, Шахбузе, Лянкяране, Джебраиле - 6, в Гусаре, Шамахы, Огузе, Гяндже, Имишли, Сальяне, Ярдымлы, Гёйгёле - 5, в Нефтчале, Евлахе, Тертере, Гёйчае, Астаре, Агдаме, Габале, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 4, в Халтане, Мингячевире, Геранбое, Ордубаде, Билясуваре, Барде, Хызы, Шамкире, Агстафе, Нафталане, Дашкесане, Нахчыване, Джульфе, Шаруре, Шабране - до 1–3 мм.

В ряде районов дует западный ветер. Максимальная скорость ветра усиливается до 21 м/с в Огузе, до 20 м/с - в Дашкесане, Барде, Шеки, до 19 м/с - в Геранбое, до 18 м/с - в Нафталане и Тертере.