Минувшей ночью в секторе Газа был ликвидирован высокопоставленный член ХАМАС Халед Абу Нада, возглавлявший экономический отдел Политбюро организации.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца.

По данным СМИ, Абу Нада также занимал должность генерального директора Министерства образования в правительстве ХАМАС.

В заявлении израильских руководителей также отмечается, что за последний месяц в секторе Газа были ликвидированы около 80 боевиков организации.

«Ни один террорист не застрахован, и ни один из лидеров ХАМАС не сможет избежать возмездия. Мы продолжим преследовать наших врагов и защищать безопасность граждан Израиля», — подчеркивается в заявлении.