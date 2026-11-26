В Наримановском районе Баку в связи со строительством дороги будет снесен ряд частных домов.

Как сообщает 1news.az, работы по сносу связаны с прокладкой новой дороги, соединяющей улицы Хагани Рустамова и Ага Нейматуллы, которая реализуется в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».

По словам местных жителей, за каждый квадратный метр попадающих под снос домов планируется выплатить компенсацию в размере от 2500 до 3000 манатов.

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