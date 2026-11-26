Граждане Ирана, задержанные в Международном аэропорту Гейдар Алиев за использование поддельных паспортов, арестованы.

По информации, полученной Qafqazinfo, было установлено, что Андрей Попеску (1992 г. р.) и Елена Попеску (1995 г. р.), представлявшиеся гражданами Румынии, на самом деле являются гражданами Ирана.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 318.2 Уголовного кодекса.

Выяснилось, что супруги, являющиеся гражданами Ирана, заплатили 22 тысячи евро за поддельные паспорта граждан Румынии и сменили имена и фамилии на Андрей и Елена Попеску. По этим документам они прибыли в Азербайджан, рассчитывая отсюда перебраться в одну из европейских стран.

Оба прилетели в Баку из Ирана, однако были задержаны на контрольно-пропускном пункте.

В ходе расследования выяснилось, что они являются уроженцами Урмии (Иран) и приобрели фальшивые документы.

Материалы уголовного дела по данному факту были направлены в Хазарский районный суд.

Приговором суда А. Попеску назначено наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы, а Е. Попеску — 1 года и 2 месяцев.