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Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Сегодня в 10:36 ~ 1 минута на чтение 295
Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях, сообщил во вторник на пресс-конференции начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
 
"Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти", - заявил он.
 
По законам Кыргызстана, по данным статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.
 
РИА Новости
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