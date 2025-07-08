В Баку состоялась выставка в честь 150-летия азербайджанской прессы

Агентство развития медиа Азербайджана организовало выставку, приуроченную к 150-летию азербайджанской прессы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на экспозиции представлены фотографии встреч Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева с представителями СМИ, а также экземпляры изданий, сыгравших значимую роль в истории национальной журналистики, и материалы, отражающие ключевые события в развитии медиасферы страны.

В рамках мероприятия был также продемонстрирован видеоролик с воспоминаниями журналистов о Гейдаре Алиеве.