Потасовка в парламенте Армении: перепалка переросла в драку - ВИДЕО

На внеочередном заседании Национального Собрания Армении 8 июля вновь произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

Поводом стало обсуждение ходатайства о даче согласия на возбуждение уголовного преследования против депутата от оппозиционного блока «Армения» Артура Саркисяна, передают армянские СМИ. В своей заключительной речи Саркисян отметил, что исход дела для него предрешен.

По его словам, дальнейшее пребывание в здании парламента лишено смысла. Эти слова были встречены аплодисментами со стороны парламентской оппозиции.

Когда Саркисян покидал зал заседаний, его выступление решил прокомментировать вице-спикер Национального Собрания от правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян. На это последовала реплика Саркисяна, после чего депутаты от правящей фракции начали выкрикивать оскорбления с мест, встали и набросились на оппозиционера с кулаками, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Рубинян оказался не в состоянии урегулировать ситуацию и был вынужден объявить перерыв.