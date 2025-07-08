В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

В Садаракском районе введён в эксплуатацию новый автозаправочный комплекс (АЗК) под брендом SOCAR.

Вначале руководство и представители ЗАО «SOCAR Petroleum», официальные лица из города Нахчыван и Садаракского района, а также представители общественности посетили бюст Общенационального лидера Гейдара Алиева, расположенный в посёлке Гейдарабад, возложили цветы и почтили его память.

На церемонии открытия АЗК, расположенного на территории села Караагач, было отмечено, что в последние годы ЗАО «SOCAR Petroleum» успешно реализует ряд проектов, а также были озвучены планы на будущее.

Участникам мероприятия рассказали о новых проектах компании в городe Нахчыван и Садаракском районe.

Кроме того, новым сотрудникам присоединившимся к коллективу, пожелали успехов в их деятельности.

Следует отметить, что в рамках государственной политики по повышению уровня занятости населения и улучшению социального благосостояния граждан с открытием данного автозаправочного комплекса создано 22 новых рабочих места.

Новый АЗК расположен на автомагистрали Нахчыван –Шарур–Садарак, одной из наиболее загруженных транспортных артерий региона. Здесь установлены три топливораздаточные колонки, осуществляется реализация следующих видов топлива: АИ-92, АИ-95 Premium, АИ-98 Super и дизельное топливо.

Напомним, что с открытием данного АЗК общее количество автозаправочных комплексов под брендом SOCAR на территории страны достигло 70, а число нефтебаз — 13. Из них 9 расположены в экономических районах Карабах и Восточный Зангезур, освобождённых от оккупации.

На правах рекламы