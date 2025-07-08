Задержан племянник Самвела Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Председателя совета директоров компании «Электрические сети» Нарека Карапетяна (племянник бизнесмена Самвела Карапетяна) доставили в шестое отделение полиции.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

С утра в доме Карапетяна проходили обыски. Следственные действия проводились в рамках уголовных дел, возбужденных Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также Следственным управлением Еревана.

По словам Карапетяна, в ходе обыска в его доме были изъяты электронный носитель и денежные средства.

10:35

Следственный комитет Армении заявил о проведении неотложных следственных действий в ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащем российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, ранее задержанному в Иреване.

«В рамках уголовного производства, возбужденного Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета и Следственным управлением города Ереван, проводятся неотложные следственные действия. В ближайшее время мы сделаем официальное заявление», - сказали в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, силовики рано утром ворвались в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Армянские СМИ также пишут, что правоохранители сейчас обыскивают дом генерального директора компании Нарека Карапетяна, который является племянником Самвела Карапетяна.

09:35

С раннего утра сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме председателя совета директоров компании «Электрические сети Армении» Нарека Карапетяна — племянника арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна.

Об этом сообщает издание «Грапарак», отмечая, что Нарек Карапетян, по всей видимости, может быть задержан.

Силовики сегодня также провели обыск в головном офисе ЗАО «Электрические сети Армении».

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян.

«С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание», - отметила она.

Ранее, 2 июня, обыски прошли в офисе ЭСА. Тогда было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании средств в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования были задержаны четыре сотрудника компании.

Отметим, Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту армянской апостольской церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». Парламент принял соответствующие законы.