Турция ждет ответа Украины по срокам третьего раунда переговоров в Стамбуле

Анкара ожидает ответа Киева относительно сроков третьего раунда переговоров по российско-украинскому примирению в Стамбуле, заявил телеканалу TRT Haber министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждем ответ от украинской стороны», - сказал Фидан.

По его словам, Турция также готова к встрече по урегулированию на уровне лидеров России, Украины, США и Турции. «Нет никаких проблем с организацией встречи лидеров в Турции», - сказал он.