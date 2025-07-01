В Турции задержаны сотрудники сатирического журнала за карикатуру на Пророка Мухаммеда - ВИДЕО

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании силами безопасности сотрудников сатирического журнала «LeMan» за публикацию карикатуры на Пророка Мухаммеда.

В своей публикации в соцсети X министр решительно осудил подобные карикатуры, назвав их бесстыжими.

«Это - не свобода прессы. Это - свобода выражения. Эти действия, направленные на оскорбление наших религиозных ценностей и наносящие глубокие раны в души мусульман, имеют провокационный характер. Все те, кто осмелится на такое, будут нести ответственность перед законом», - отметил он.

Как сообщают турецкие СМИ, публикация карикатур вызвала возмущение в турецком обществе.

В понедельник прокурор Стамбула распорядился арестовать сотрудников журнала. Прокуратура заявила, что начато расследование по факту публикации в журнале карикатуры, которая оскорбляет религиозные ценности.

Главный редактор журнала Тунджай Акгун сказал, что «изображение было неверно истолковано».