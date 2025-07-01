В Турции задержаны сотрудники сатирического журнала за карикатуру на Пророка Мухаммеда - ВИДЕО
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании силами безопасности сотрудников сатирического журнала «LeMan» за публикацию карикатуры на Пророка Мухаммеда.
В своей публикации в соцсети X министр решительно осудил подобные карикатуры, назвав их бесстыжими.
«Это - не свобода прессы. Это - свобода выражения. Эти действия, направленные на оскорбление наших религиозных ценностей и наносящие глубокие раны в души мусульман, имеют провокационный характер. Все те, кто осмелится на такое, будут нести ответственность перед законом», - отметил он.
Как сообщают турецкие СМИ, публикация карикатур вызвала возмущение в турецком обществе.
В понедельник прокурор Стамбула распорядился арестовать сотрудников журнала. Прокуратура заявила, что начато расследование по факту публикации в журнале карикатуры, которая оскорбляет религиозные ценности.
Главный редактор журнала Тунджай Акгун сказал, что «изображение было неверно истолковано».
Emniyet güçlerimiz tarafından, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/JR2IraE11U — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025