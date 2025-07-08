Комитет Госдумы единогласно поддержал кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру Андрея Никитина на пост главы Минтранса России, сообщил ТАСС первый зампред комитета Павел Федяев.

Госдума на заседании 8 июля рассмотрит вопрос об утверждении Никитина на должность министра транспорта РФ. Замминистра транспорта Никитин был назначен главой государства и.о. руководителя ведомства утром 7 июля. Никитин сменил на посту Романа Старовойта, который был отправлен в отставку. Причина увольнения в указе Путина названа не была. Как отметил Песков, утрата доверия не была причиной отставки.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года.

В понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что он был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия - самоубийство.