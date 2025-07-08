Комитет Госдумы единогласно поддержал кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру Андрея Никитина на пост главы Минтранса России, сообщил ТАСС первый зампред комитета Павел Федяев.
Госдума на заседании 8 июля рассмотрит вопрос об утверждении Никитина на должность министра транспорта РФ. Замминистра транспорта Никитин был назначен главой государства и.о. руководителя ведомства утром 7 июля. Никитин сменил на посту Романа Старовойта, который был отправлен в отставку. Причина увольнения в указе Путина названа не была. Как отметил Песков, утрата доверия не была причиной отставки.
Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года.
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