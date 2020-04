Анар Наджафзаде. Какова же будет судьба нефти?

~ 18 минут на чтение 2422

Анар Наджафзаде,

доктор философии по экономике

Нефтяная индустрия в очередной раз переживает трудный период.

Чрезмерно раздутые поставки вследствие политических интриг, резкий спад спроса из-за пандемии COVID-19, что стало причиной резкого падения цен на нефть, стали двойным ударом как для нефтяных компаний, так и для стран, где нефть играет значительную роль в ВВП.

В сравнении с 2019 г. Goldman Sachs прогнозирует снижение спроса на нефть в 2020 г. со 100 миллионов баррелей на 80 миллионов баррелей в день, что стало бы очень сильным ударом для нефти – самого важного источника энергии в мире.

Позиция нефтяной индустрии перед этими сложностями является важным и вызывающим беспокойство вопросом не только для нефтяных компаний, но и для каждого из нас. Вернутся ли цены на нефть к предпандемическому уровню? Повысится ли снова спрос на нефть? С другой стороны, какие имеются перспективы для замены нефти альтернативными видами топлива? Какой фактор будет наиболее действенным по отношению к нефти: противодействие влиянию климатических изменений или энергетическая безопасность?

Все это порождает один риторический вопрос: «Какова же будет судьба нефти?»

***

Снижающаяся роль нефти на рынке энергоресурсов

Сегодня нефть является важнейшей составляющей мирового рынка энергоресурсов, однако ожидается постепенное завоевание ее места природным газом и видами возобновляемой энергии. Несмотря на продолжающийся процесс потери позиций на мировом рынке энергоресурсов, прогнозы указывают на то, что в ближайшее десятилетие будет продолжаться рост объёмов общей добычи и потребления.

Потребление нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) почти достигло своего апогея. Рост потребления нефти в основном может стать возможным за счет экономического роста развивающихся стран, в частности Китая.

Одной из основных причин, приведших к «расшатыванию» авторитета нефти на рынке энергоресурсов, является повышение внимания международных экологических институтов к декарбонизации. Ужесточение требований снижения эмиссии углерода в форме законов и нормативов, а также повышение контроля над решением климатических проблем являются ограничивающими потребление нефти факторами.

Рост прибыли от возобновляемой энергии на мировом рынке энергоресурсов стимулирует инвестирование экологически чистых водородных проектов. Сегодня водород может стать возможным путем решения для отопления жилых и торговых помещений. Биометан (чистый газ с нулевой эмиссией), водоросли (биотопливо с небольшой эмиссией), а также быстро развивающиеся биотехнологические сферы относятся к вновь формируемым технологическим отраслям. Вклад биотехнологий в энергетическую промышленность не ограничивается выработкой биотоплива. В ряде стран уже функционируют биотехнологические сооружения, получающие метан из сельскохозяйственных и бытовых отходов с помощью микроорганизмов.

С другой стороны, повышение эффективности при потреблении энергоносителей является вопросом повестки дня. «Умные дома», построенные в ряде городов Китая, США, Японии и Европы, обеспечивают полный контроль над энергопотреблением и эффективностью этого потребления. «Умные системы» также обеспечивают экономное использование энергии при приготовлении пищи, отоплении и освещении.

Правительство Индии заявило, что до 2030 г. двигатели всех продаваемых в стране новых автомобилей будут электрическими. Франция тоже заявила о своем намерении прекратить до 2040 г. продажу бензиновых и дизельных автомобилей, чтобы достичь целей в рамках Климатического соглашения от 2015 г. Сегодня каждый четвертый из производимых в мире автомобилей работает на электрическом двигателе.

Однако и декарбонизация, и умные системы требуют постоянных инвестиций и времени. Кроме того, энергетическая безопасность является важным критерием. Поэтому даже в случае роста углеродных эмиссий для того, чтобы удовлетворить потребность в энергии, рыночно направленная политика сделает добычу нефти неизбежной. Сегодня потребление нефти преобладает в транспортном секторе, а в энергетической и промышленной отраслях существенно потеряло свои позиции.

Из приведенного ниже рисунка следует, что благодаря возобновляемой энергии и природному газу низкоуглеродные энергетические источники постепенно заменяют нефть, и прогнозы говорят о том, что эта замена в предстоящие годы наберет еще большую скорость. Здесь на первом графике потребление энергии указано по виду топлива (в эквиваленте млрд тонн нефти), а на втором графике основные виды топлива указаны в долевом соотношении в общем потреблении.

Источник: BP Energy Outlook, 2019 edition, стр. 79.

Возобновляемая энергия является быстрорастущим источником энергии, обеспечивающим примерно половину роста общемировых энергетических ресурсов. Прогнозируется, что удельный вес природного газа в энергетических ресурсах будет расти быстрыми темпами и к 2040 г. завоюет равные с нефтью позиции.

Последняя нефтяная война и падение цен на нефть

На фоне резкого падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 5 марта этого года саммит ОПЕК предложил дополнительно снизить добычу нефти во втором квартале года на 1,5 миллиона баррелей в день. А это означало снижение добычи на 3,6 миллиона баррелей в день вкупе с первичным соглашением 2016 г.

На следующий день Россия заявила, что не присоединяется к призыву ОПЕК, а также не будет соблюдать первичное соглашение от 2016 г. В ответ на это Саудовская Аравия заявила о выходе из обязательства по согласованной добыче и доведении в кратчайшие сроки ежедневной добычи до 13 миллионов баррелей в день. Новость о том, что ежедневно на глобальные рынки нефти дополнительно будет выведено несколько миллионов баррелей нефти, привела к тому, что цена на нефть марки Brent за два дня подешевела более чем на 30%.

Стоимость добычи нефти в Саудовской Аравии составляет 4 доллара США за один баррель, а в России – 10 долларов США за один баррель. На основе этого факта многие делают вывод, что в последней нефтяной войне саудовцы пострадают меньше, чем россияне. Но это ошибочное мнение. Саудовская Аравия и Россия – это не компании, а государства, которые сильно зависят от прибыли нефти и газа, чтобы погасить потребности бюджета. В этом смысле для указанных стран «фискальная неубыточная цена» нефти (fiscal breakeven price) более высокая, ибо она содержит уровень государственных затрат.

«Фискальная неубыточная цена» нефти страны – экспортера нефти – это минимальная цена одного барреля нефти, необходимого для погашения ожидаемых расходов с целью балансирования государственного бюджета. Цены на нефть ниже этого уровня должны привести к дефициту бюджета, если государство не предпримет дополнительные меры. Заявленные Bloomberg эти показатели для основных игроков последней нефтяной войны - Саудовской Аравии и России – составляют, соответственно, 84 и 48 долларов. А это дает основание говорить о том, что низкие цены на нефть окажут больше давления на Саудовскую Аравию, чем на Россию. В марте Саудовская Аравия была вынуждена поднять верхний предел государственного долга с 30% ВВП до 50%.

Итак, после почти самых сложных переговоров за всю 60-летнюю историю ОПЕК 9 апреля стороны смогли достичь согласия о снижении добычи. Картель, его союзники ОПЕК+, включая Россию, заявили, что в мае–июне 2020 г. суточное снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей, с июля до конца 2020 г. – 7,7 млн баррелей, в течение последующих 16 месяцев – 5,8 млн баррелей. Это - самое крупное сокращение добычи нефти со дня основания ОПЕК.

В ряде комментариев говорится, что данное соглашение недостаточно для сбалансирования рынка. В администрации США считают, что если учесть падение спроса на нефть на рынке и объем накопленных ресурсов нефти, то недостаточность этого сокращения будет налицо. Глава Минэнерго США Дэн Брюле в своем интервью Wood Mackenzie заявил, что объем подлежащей выводу с рынка нефтедобычи может составить около 20 млн баррелей в день.

На конференции Атлантического совета, прошедшей 25 марта, исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль заявил, что общемировой спрос на нефть может снизиться до 20 млн баррелей в день. Сегодня этот прогноз достигает 30 млн баррелей в день. Эта напряженность, связанная с потреблением энергии, превзошла все кризисы прошлого века, в том числе Великую депрессию 30-х годов и глобальный финансовый кризис 2008 г.

В результате двойного удара по спросу и предложению торги американской нефти пошли даже по отрицательным ценам. При таких ценах разработки сланцевой нефти США теряют рентабельность. А 20 апреля цена на российскую нефть упала ниже отметки 113%, и нефть была продана по отрицательной цене…

Нефтяная война длиной в один месяц сделала экономический спад неизбежным. По расчетам Международного энергетического агентства, если цены останутся на нынешнем уровне, то прибыль от нефти и газа нефтедобывающих стран в этом году снизится от 50% до 85%. Международный валютный фонд (IMF) сообщил, что десятки стран Ближнего Востока и Центральной Азии обратились за финансовой помощью.

Хотя формально война между Саудовской Аравией и Россией закончилась, объем накопленных в хранилищах запасов и продолжающееся влияние пандемии на потребление нефти дают основание говорить о том, что цены на нефть еще долгое время не смогут выйти из этого шокового состояния.

При сложившихся обстоятельствах очень сложно прогнозировать и то, как будут меняться цены на нефть. Тут уместно вспомнить слова экс-президента ВР Джона Брауна, сказанные им в интервью газете The Guardian в 2015 г. На неоднократные попытки журналиста получить у него прогноз по ценам на нефть Браун ответил, что это дурацкое занятие: «It is a foolish business to be in».

Это - не первая нефтяная война

Противостояние между Саудовской Аравией и Россией в 2020 г. не было первой нефтяной войной, приведшей к экономическому катаклизму. Сегодняшний кризис имеет много сходных черт с событиями, произошедшими в 1985 г. Вследствие экономического спада в начале 1980-х годов, а также применения мер эффективности и политики перехода к альтернативным источникам энергии, поддерживаемой большинством стран OECD, происходило глобальное падение спроса на нефть. Точно так же, как и сегодня, в частности, Англия и Норвегия начали осваивать новые месторождения нефти на Северном море, в результате чего мир столкнулся избытком нефти на рынке. Сегодня же большая часть новой добычи приходится на долю сланцевой промышленности США. В 2019 г. США увеличили добычу нефти до 12 млн баррелей с 5 млн баррелей в 2008 г.

Точно так же, как и сегодня, Саудовская Аравия была вынуждена последовательно сократить добычу нефти, чтобы сохранить цены ОПЕК и, наконец, осенью 1985 г. приняла решение применить скидки на нефтяные цены и поднять добычу до максимума, чтобы наказать не входящих в ОПЕК производителей. В итоге цены на нефть упали до 10 долларов за баррель. Тогда это решение Саудовской Аравии сильно ударило по экономике стран – разработчиков нефти и привела к экономическому кризису, ускорившему распад Советского Союза.

Однако история показывает, что ОПЕК в состоянии вести только краткосрочную нефтяную войну, ибо когда экономические катаклизмы начинают трясти разные режимы, включаются политические рычаги.

Что же будет с нефтяными компаниями?

Снижающаяся роль на общемировом рынке энергоресурсов, переход к низкоуглеродным альтернативным источникам энергии, принимающая серьезный оборот климатическая политика, нефтяные войны, которые могут вспыхнуть в любой момент… Каким будет завтрашний день нефтяной индустрии, переживающей все эти потрясения?

Как злорадно отмечается в заголовке газеты The Guardian от 1 апреля, эта пандемия «может помочь сохранению климата путем развала нефтяной промышленности». Уход со сцены малых производителей нефти, ослабление таких крупных компаний, как Exxon Mobil, Shell и BP могут приблизить крушение нефтяной эры.

Да, экологическая ситуация сильно зависит от нефти, поскольку использование бензина и дизельного топлива является основным фактором глобального потепления.

Крупные нефтяные компании под давлением инвесторов и общественности работают над новыми целями. Инженеры Exxon Mobil и BP работают над технологиями по производству современных аккумуляторных батарей, ученые компании Shell - над элементами водородного топлива, государственный фонд Саудовской Аравии инвестирует в Tesla. Норвежская компания Equinor является авангардом ветровой энергии в мире.

По мнению экспертов, в течение следующих 20 лет нефть сохранит свои лидирующие позиции. А затем с ростом числа электрических автомобилей в автомобильном секторе она уступит свои позиции природному газу и возобновляемой энергии.

Но есть и те, кто не воспринимает понятие мир без нефти. Если проблема нефти связана с углеродными отходами, то этот ее недостаток нужно решить с помощью новейших технологий. Тут можно отметить усилия Билла Гейтса и других в направлении удаления углеродного газа из атмосферы путем передовой инженерии.

Экс-президент ВР Джон Браун в своем интервью газете The Guardian говорил: «Нам потребуется много времени, чтобы вывести нефть и уголь из энергетической системы. У нас имеются средства для извлечения большего количества углерода из углеводородов, но их затраты несоразмерны».

Глобальный диалог

Исследуя в своей докторской диссертации проблему оптимального баланса в рыночных взаимоотношениях в 1950 г., американский математик и экономист Джон Форбс Нэш (J.F. Nash) ввел в науку термин, который сегодня называется «равновесием Нэша» и является одним из основных понятий теории игр. «Баланс Нэша» образуется в том случае, когда все участники экономической деятельности знают, что другая стратегия для них будет более приемлемой, но в то же время понимают, что только если все другие участники внесут изменения в свои стратегии, новая стратегия будет для них наилучшей.

Для того чтобы обеспечить такой баланс в нефтяной промышленности, глобальный диалог с участием всех заинтересованных сторон может стать эффективным инструментом.

Единственным прецедентом глобальных переговоров по ценам на энергоносители стала Международная конференция экономического сотрудничества, проведенная в 1975-1977 гг в Париже, где при участии OECD, ОПЕК и 27 участников из развивающихся стран обсуждались вопросы цен на энергоносители и развития. Тогда вопросы повышения цен на нефть и истощение запасов нефти вызывали огромное беспокойство.

Для того чтобы предотвратить экономическое и политическое банкротство компаний и стран – производителей нефти, существует необходимость в таком диалоге. Чтобы достичь стабильности в нефтяной промышленности, надо искать пути решения в формате США - другие члены OECD и страны, входящие в ОПЕК+. Сегодня назрела потребность в глобальном диалоге, чтобы обсудить и согласовать объемы добычи нефти, цены на нефть, стандарты охраны окружающей среды, пути «безболезненного» перехода от потребления нефти к альтернативным источникам энергии.

Важность развития ненефтяного сектора

Самым верным путем защиты доходов от рисков в странах с особой ролью нефти в ВВП является диверсификация экономики. Чтобы этот путь стал удачным, имеется необходимость в централизованном финансово-инвестиционном фонде.

Самым удачным из таких фондов, основанных с этой целью, является Норвежский нефтяной фонд. Общая стоимость активов этого фонда, владеющего 1,4% всех акций в мире, к концу 2019 г. превышала 1 триллион долларов. Фонд в первую очередь занимается внешними капиталовложениями, чтобы не вызвать инфляции в стране.

Начиная с 2014 г. для сбалансирования негативного влияния резкого падения цен на нефть по поручению главы государства в Азербайджане предпринимаются основательные меры с целью повышения экспортного потенциала ненефтяного сектора и обеспечения тем самым поступления большего количества валюты в страну. Секторами, обладающими экспортным потенциалом в Азербайджане, являются ненефтяная промышленность, информационные технологии, аграрный сектор и туризм.

На заседании коллегии Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики сообщалось, что в сравнении с 2018 г. экономический рост в 2019 г. составил 2,2%, в том числе рост в ненефтегазовом секторе - 3,5%, в сельском хозяйстве – 7,2%, ненефтяной продукции – 14.3%. В сравнении с соответствующим периодом 2019 г. в январе-марте 2020 г. производство продукции в ненефтяном секторе промышленности возросло на 23%. Благодаря проводимой экономической политике, обеспечивающей указанный рост, резкий и сильный удар по ценам на нефть пандемии COVID-19 и противостояния Саудовская Аравия – Россия не оказал ощутимого влияния на стоимость нашей национальной валюты и экономическую стабильность в стране в целом.

***

… На самом деле, мы являемся свидетелями начала новой нефтяной эры. Хотя с 1970 г. нефть теряет свой удельный вес на мировом рынке, все же она является основным топливом. Но в течение ближайших 20 лет нефть утратит свою главенствующую роль и постепенно уступит ее наиболее желанным альтернативным источникам энергии. Для производства альтернативных видов энергии крупные нефтяные компании в этот период будут вкладывать свои инвестиции в передовые технологии. Тем самым они сохранят себя в качестве компаний.

Естественно, для того чтобы все это происходило без потерь и своевременно, компании должны получить координированную поддержку как от своих государств, так и от соответствующих международных структур.

Страны – производители нефти уже сегодня должны создать модель устойчивого развития, не зависящую от нефти, и быть готовыми обеспечить плавный переход к постнефтяной экономике.

Об авторе:

Анар Наджафзаде, имеющий 25-летний стаж в нефтегазовом секторе, работал в таких нефтяных компаниях, как BP, Qatargas и Nobel Upstream. В научных изданиях был опубликован ряд его статей, он является автором одной монографии. Анар Наджафзаде - специалист по нефтяной экономике, доктор философии по экономике.