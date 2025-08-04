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Месть как национальный бренд: В Армении снова чествуют убийц

Себа Агаева15:40 - Сегодня
Месть как национальный бренд: В Армении снова чествуют убийц

На фоне нарастающих усилий по укреплению мира и добрососедства на Южном Кавказе, в Иреване вновь звучат заявления, отбрасывающие страну в прошлое и обнажающие глубоко укоренившийся кризис политической идентичности.

Один из депутатов парламента Армении публично прославил убийство, совершенное более ста лет назад.

Речь идет о депутате от кочаряновской фракции «Армения», представителе ультранационалистической партии «АРФ Дашнакцутюн» Мгере Мелконяне. Он с гордостью напомнил, что 4 августа 1922 года армянин Акоп Мелкумян застрелил в Туркестане Энвера-пашу - одного из лидеров Османской Турции. Мелконян назвал это «актом возмездия», с пафосом подавая политическую ликвидацию как «героизм».

Однако то, что в Армении преподносят как «повод для гордости», в цивилизованном мире вызывает лишь недоумение и отторжение. Во-первых, Мелкумян был наемным ликвидатором, действовавшим по приказу.

Во-вторых, убийство произошло в ходе тщательно подготовленной засады. Где здесь «честь» и «героизм»?

Энвер-паша был известным борцом за освобождение мусульман Востока от колониального гнета. Он олицетворял идеи единства тюркского мира, стремление к свободе и национальному самоопределению. Именно эта его роль и вызывает столь болезненную реакцию у тех, кто веками строил свою политическую мифологию на культе «вечной жертвы» и в духе реваншизма.

Показательно, что подобные заявления звучат от действующего парламентария. Это говорит о многом.

Армянский политический класс, по-прежнему зараженный дашнакской идеологией, все еще неспособен предложить обществу позитивную повестку, основанную на мире, развитии и сотрудничестве. Вместо этого ему ближе язык ненависти, память и восхищение убийствами, терактами и насилием.

Пока Турция и Азербайджан прокладывают транспортные коридоры, в Армении новым поколениям продолжают ставить в пример «героев», стреляющих в спину. Пока Баку и Анкара формируют повестку будущего с акцентом на интеграцию, безопасность и прогресс, в Иреване по-прежнему звучит эхо ушедших империй и слышны крики тех, кто боится выйти из исторического тупика.

Величие нации измеряется не числом убийств, совершенных ее представителями, а числом заключенных союзов и международных соглашений. И пока в Армении продолжают романтизировать насилие, в Баку и Анкаре пишется новая глава истории региона - на языке стратегии и взаимного уважения.

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