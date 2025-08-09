Исторические соглашения - решающий шаг к подписанию мирного договора

Ильхам Алиев: «Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического дня с точки зрения безопасности, стабильности, мира на Южном Кавказе, экономических возможностей, инвестиций, энергетической безопасности и ряда других вопросов».

8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялся исторический саммит, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместно с президентом США Дональдом Трампом ряд важных документов, открывающих путь к завершению армяно-азербайджанского конфликта.

Он стал итогом многолетних переговоров и получил международное признание как ключевой момент в дипломатии Южного Кавказа.

Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года стал площадкой для подписания сразу нескольких стратегически важных документов между Арменией, Азербайджаном и США. Они сформировали новую архитектуру постконфликтных отношений в Южном Кавказе и могут стать основой для устойчивого мира, если получат эффективное исполнение и международное сопровождение.

Мирное соглашение о нормализации отношений

Думается, что трудно переоценить значение подписанной Арменией и Азербайджаном совместной «Вашингтонской декларации» с обязательством завершить состояние войны и признать территориальную целостность друг друга. В основе документа лежит принцип «границы 1991 года» — признание границ на момент распада СССР. Именно он положен в основу нормализации. Это исключает взаимные территориальные претензии, включая претензии Армении по нагорную часть Карабаха.

Принято решение, что проект окончательного Мирного договора будет завершён и передан парламентам сторон для ратификации в ближайшие месяцы (с возможным народным голосованием - референдумом в Армении).

Это означает: во-первых, формальное прекращение конфликта, который длится с конца 1980-х годов; во-вторых, Армения де-факто отказывается от претензий по Карабаху, в обмен на гарантии территориальной целостности и международной поддержки.

Коридор TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity)

Это важнейшая договоренность по долгожданному «Зангезурскому коридору». Именно сейчас, через пять лет после окончания 44-дневной Отечественной войны, мы получаем концепцию и структуру Коридора.

Мы получаем не просто транспортный коридор, формируется новая целостная архитектура безопасности в Южном Кавказе, которая будет регулировать стратегические (экономические и геополитические) интересы США в регионе.

В чем это выражается? Во-первых, создаётся стратегический мультимодальный транспортно-инфраструктурный коридор через юг Армении (Зангезур или Сюникская область), который соединяет основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономией. А во-вторых, в рамках соглашения США получили 99-летнюю концессию на развитие и управление инфраструктурой коридора. Проще говоря, Армения предоставила США исключительные права на развитие Зангезурского коридора на вышеуказанный сроком, а США сдают землю коридора в аренду консорциуму, который будет строить железнодорожные линии, нефтепровод, газопровод, оптиковолоконную линию и, возможно, линии электропередачи вдоль этого коридора.

В структуру коридора TRIPP включены: 1) железная дорога и автодорога между Нахчываном и Восточным Азербайджаном; 2) трубопроводы для транспортировки нефти, газа и воды; 3) цифровая инфраструктура, включая оптиковолоконные каналы и электросети; 4) охрана маршрута, которая будет обеспечиваться совместной международной группой с американским координационным участием.

Касаясь юридического и политического статуса TRIPP, следует отметить, что согласно декларации, Армения сохраняет суверенитет над территорией, но не может препятствовать функционированию коридора.

Предусмотрено также создание Международного управляющего совета, в который войдут представители США, Армении и Азербайджана. А Армения, в свою очередь будет получать ежегодную плату и долю от прибылей консорциума.

Безусловно, что столь серьезные решения несут определенные риски и вызывают споры в среде противников Коридора. Очевидно, что России и Ирану будет трудно смириться с таким положением дел. А в армянском обществе существуют опасения, что это по сути — уступка «Зангезурского коридора» под иностранный контроль.

Однако это не так: Азербайджан ранее настаивал на экстерриториальности, но Россия не воспользовалась преимуществами Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. Поэтому Азербайджан под влиянием США вынужден был согласиться на формат "гарантированного доступа без суверенного ущерба" для Армении.

Упразднение Минской группы ОБСЕ

Мы стали свидетелями подписания министрами иностранных дел Азербайджана и Армении совместного обращения в ОБСЕ с призывом к завершению Минского процесса ОБСЕ и закрытию связанных с ним структур.

Два государства призвали все государства-участники ОБСЕ поддержать это решение.

В совместном письме к ОБСЕ Армения и Азербайджан заявили, что более не нуждаются в посредничестве Минской группы, созданной в 1992 году. Следует отметить, что это первый случай в истории ОБСЕ, когда стороны официально распускают механизм урегулирования по собственной инициативе.

Причины подобного решения инициированного Азербайджаном общеизвестны: 1) Минская группа (с сопредседателями от России, США и Франции) не смогла добиться прогресса за более чем 25 лет; 2) позиции Франции и России с 2020 года стали всё более полярными; 3) Соглашение в Вашингтоне делает США единственным полномасштабным посредником нового этапа мира.

В итоге мы получили дипломатическую победу США и личную победу Дональда Трампа, а также формальное закрытие многостороннего подхода в пользу двусторонней нормализации при американском участии.

Двусторонние соглашения с США

Участниками встречи был подписан ряд двусторонних соглашений. Азербайджан и США подписали Меморандум о стратегическом партнёрстве в сферах энергетики, кибербезопасности, транспорта и оборонных технологий. Ожидается также рост инвестиций американских корпораций (ExxonMobil, Halliburton, Bechtel) в нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана.

Приостановлено действие 907-й Поправки к Закону о поддержке свободы (Freedom Support Act, 1992), которая необоснованно ограничивала помощь Азербайджану в период армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий. Конгресс сделал это сроком на один год под давлением Белого дома.

Данное решение открыло путь для прямой военной и финансовой помощи Азербайджану.

С Арменией достигнуты договоренности: 1) об инвестициях США в цифровую инфраструктуру, модернизацию железных дорог и логистики; 2) о создании Армяно-американской торговой палаты в Ереване; 3) о Программе поддержки малых бизнесов, особенно в Сюнике (Зангезуре), с участием USAID.

Комбинация политических, юридических и инфраструктурных решений делает Вашингтонские соглашения не только дипломатическим прорывом, но и институциональной перестройкой всего формата отношений в регионе. Соглашения сформированы вокруг ключевого принципа: уступки в обмен на гарантии развития и стабильности, но именно их реализация в ближайшие месяцы покажет, действительно ли они приведут к долгосрочному миру.

В заключении…

Саммит в Вашингтоне 8 августа 2025 г. стал поворотной точкой в истории Южного Кавказа, предоставив редкий шанс на окончательное урегулирование долгосрочного конфликта. Однако практическая реализация соглашений требует высокого уровня политической мудрости, защиты интересов населения и международной поддержки. Устойчивый мир возможен только при балансировании национального суверенитета, соблюдении норм международного права, справедливости и долгосрочной стабильности.

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор