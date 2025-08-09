Вашингтонский визит Ильхама Алиева: Важнейшие заявления и шаги к миру - ДАЙДЖЕСТ

8 августа в Белом доме состоялась историческая встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа.

По итогам переговоров подписана Совместная декларация, которая окончательно закрывает Минский процесс и закрепляет шаги к прочному миру на Южном Кавказе.

Ключевым элементом договоренностей стал проект TRIPP - стратегический транспортный коридор через территорию Армении, обеспечивающий прямое сообщение между Азербайджаном и Нахчываном. Для Баку это не только восстановление транспортной связи, но и крупное геополитическое достижение, укрепляющее позиции страны в регионе.

В рамках визита также подписан меморандум о создании Стратегической рабочей группы и подготовке Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США. Президент Алиев подчеркнул, что Вашингтонская встреча открывает новую страницу в двусторонних отношениях и укрепляет национальные интересы Азербайджана.

Представляем вниманию читателей ключевые моменты визита и заявления лидеров Азербайджана, Армении и США.

Президент Ильхам Алиев прибыл в Белый дом.

Президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с трехсторонним заявлением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за отмену 907-ой поправки.

«Мы действительно открываем новую страницу истории», - заявил глава азербайджанского государства.

Президенты Азербайджана и США, премьер-министр Армении выступили в Белом доме с заявлением для прессы.

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

Трамп заявил о своем желании обеспечить мир и процветание в регионе.

«Маршрут Трампа» соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, заявил американский лидер.

Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Ильхам Алиев предложил присудить Трампу Нобелевскую премию мира.

Президент Азербайджана подчеркнул роль Трамп и его команды в завершении переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали совместное заявление.

Президент Азербайджана о гарантиях соблюдения договорённостей: «Будьте уверены, раз мы здесь — это принесёт реальные результаты для мира на Южном Кавказе».

«Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе, что является прекрасной возможностью не только для нашего региона, но и для всего мира», заявил Ильхам Алиев..

Ильхам Алиев о «Маршруте процветания и мира Трампа» - устранит преграды в отношениях.

Пашинян объявил о вступлении Армении и Азербайджана в фундаментальный этап двусторонних отношений.

Также Пашинян: Мирное соглашение знаменует собой начало нового этапа в отношениях между двумя странами, и назвал 8 августа «историческим днем и успехом для региона».

Ильхам Алиев заявил о начале новой страницы в азербайджано-американских отношениях, указал, что встреча с Трампом прошла «в искренней, в дружеской атмосфере».

Ильхам Алиев назвал отмену 907-й поправки историческим событием и отметил, что доволен результатами визита, отметил, что ее отмена в личном присутствии Президента Азербайджана имеет символическое значение.

В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества, заявил Президент Азербайджана.

Ильхам Алиев в Вашингтоне дал интервью азербайджанским СМИ.

Президент Азербайджана назвал запуск формата стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США – историческим событием.

«Мы не хотим терять времени. Четыре года правления предыдущей администрации США я расцениваю как потерянные годы», - Ильхам Алиев подверг критике администрацию Байдена, отметил, что движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена.

Президент Азербайджана выступил за скорейшее подписание парафированного мирного соглашения.

Ильхам Алиев назвал 8 августа историческим днем, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона.

Ильхам Алиев сообщил о переговорах с американским Эксимбанком по вопроам, связанным с проектами по ресурсам.

Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном установился мир.

Ильхам Алиев не сомневается, что при изменении конституции Армении из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану.

Пашинян выразил уверенность в продолжении процесса делимитации границ.

Трамп вручил Ильхаму Алиеву ключи от Белого дома, назвал Президента Азербайджана великим лидером.

Иреван и Баку договорились обнародовать текст парафированного мирного соглашения.

МИД Азербайджана выступил с заявлением об итогах визита Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки.

Реакция международных организаций и государств по парафированию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией:

Европейский союз: ЕС приветствует парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подчёркивает важность мирного диалога и готов поддерживать процесс стабилизации и развития сотрудничества в регионе;

Турция приветствует прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией;

Пакистан приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией;

Франция поддерживает совместное заявление Азербайджана и Армении о начале процесса роспуска Минской группы ОБСЕ;

Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией и рассматривает это соглашение как важный шаг к реализации устойчивого мира в регионе;

Глава МИД Великобритании поздравил Азербайджан и Армению с шагами на пути к миру;

ФРГ выразила готовность поддерживать Армению и Азербайджан на пути к миру;

Токаев: соглашение между Азербайджаном и Арменией - историческое достижение.

