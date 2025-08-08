 Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует знать | 1news.az | Новости
Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует знать

Фарида Багирова16:50 - Сегодня
Азербайджан, одержав под руководством президента Ильхама Алиева Великую победу в Отечественной войне, теперь добивается важной дипломатической победы, принося в регион мир и прогресс.

«Исторический саммит мира» - именно так охарактеризовал президент США Дональд Трамп предстоящее подписание в Вашингтоне Совместной декларации, подтверждающей мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией; со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал ее как «отправную точку для полноценного мирного договора».

Уже сегодня в Овальном кабинете, по сообщению Белого дома, состоятся отдельные встречи Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «После подписания по итогам этих встреч двусторонних документов состоится трехсторонняя церемония подписания Совместной декларации с участием Трампа, Алиева и Пашиняна».

Совместная декларация. Подписание

И сколько бы ни звучали в американском политическом истеблишменте и медиа утверждения о ключевой роли Трампа в завершении конфликта и установлении мира в регионе, важно подчеркнуть, что и окончание армяно-азербайджанского конфликта, и мирный процесс - это прямой результат решительной и последовательной политики азербайджанского лидера, проявившейся как в ходе 44-дневной войны, так и в антитеррористической операции 2023 года.

Именно президент Азербайджана выдвинул и инициативу мирной повестки, в рамках которой были достигнуты ключевые продвижения в процессе мира - был согласован текст мирного договора с Арменией, инициирован двусторонний - без посредников - формат переговоров, и в Абу-Даби состоялась первая личная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. И вашингтонскую встречу лидеров, так же, как и готовящуюся к подписанию Совместную декларацию, стоит рассматривать именно как важное звено в мирной инициативе Баку.

Как известно, Азербайджан выдвинул два основных условия для подписания мирного договора с Арменией:

- Роспуск Минской группы ОБСЕ

Совместная декларация, которую подпишут лидеры, предполагает направление Азербайджаном и Арменией совместного обращения генеральному секретарю ОБСЕ о роспуске Минской группы.

- Внесение в Конституцию Армении изменений, устраняющих ее территориальные претензии к Азербайджану

В Совместной декларации признается необходимость принятия дальнейших шагов для подписания и ратификации - после парафирования - Соглашения о межгосударственных отношениях и установлении мира. Это означает, что одно из главных условий Баку для заключения мирного договора - об изъятии из Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану - подтверждается как необходимое.

Зангезурскому коридору - быть

Примечательно и то, что Армения приняла требования Баку об открытии Зангезурского коридора как неотъемлемой части мирного процесса. После Отечественной войны азербайджанский лидер неоднократно заявлял о необходимости обеспечения сухопутного сообщения между материковой частью Азербайджана и Нахчываном.

Это положение найдет свое отражение в итогах переговоров в Белом доме: оно включено в соглашение между США и Арменией, таким образом президент Трамп, согласно достигнутым договоренностям, выступит гарантом открытия Зангезурского коридора.

Мирный договор. Парафирование

Что касается самого мирного договора, то в Вашингтоне ожидается его парафирование, что само по себе тоже является событием, имеющим историческое значение. Этот документ, который будет парафирован главами МИД Азербайджана и Армении, подтверждает официальное согласование его текста Баку и Иреваном.

И, хотя парафирование мирного договора само по себе еще не означает его окончательного подписания, оно представляет собой важный и принципиальный шаг на пути к его заключению.

Окончательное подписание мирного соглашения состоится после ожидаемого в 2026 году общенародного референдума в Армении и внесении в ее Конституцию изменений, устраняющих, как отмечалось выше, территориальные претензии этой страны к Азербайджану.

Победы Алиева – в войне и мире

Таким образом, предстоящее подписание Совместной декларации в Вашингтоне и парафирование мирного договора стали возможными не усилиями внешних акторов, а благодаря многолетней, целенаправленной и стратегически выверенной политики Азербайджана.

От войны к миру - путь, шаг за шагом пройденный Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева, является ярким примером того, как страна, одержав блестящую военную победу, превращает ее в прочный фундамент для мирного и стабильного будущего.

Эта дорога пролегала через ряд последовательно реализованных ключевых этапов, начало которым было положено священной Отечественной войной осени 2020 года, когда Азербайджан освободил свои земли от многолетней оккупации и вынудил Армению подписать акт о капитуляции.

Одержав полную военно-политическую победу, Азербайджан под руководством своего лидера инициировал мирную повестку, направленную на закрепление достигнутых результатов и обеспечение долгосрочной стабильности в регионе.

Еще в начале 2022 года Баку представил 5 основных принципов, на основе которых предложил Иревану, проведя интенсивные, субстантивные и ориентированные на результат переговоры, заключить мирное соглашение:

- Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга;

- Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем;

- Воздержание от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- Открытие транспорта и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Текст мирного договора был также подготовлен Азербайджаном.

В последующий период Азербайджан продолжал укреплять свои позиции, сериями локальных операций, включая «Операцию возмездия», ответив на армянские провокации. Тем самым, Вооруженные силы Азербайджана сломили сопротивление остатков армянской армии и незаконных вооруженных формирований.

Для восстановления полной стабильности и территориальной целостности в регионе требовались и другие серьезные шаги. Знаменательными событиями в этом плане стали восстановление контроля над Лачинским коридором и создание погранично-пропускного пункта. С созданием 23 апреля 2023 года погранично-пропускного пункта на реке Хакари, в начале дороги Лачин-Ханкенди, контроль над границей с Арменией де-юре и де-факто полностью перешел к Азербайджанскому государству. Этот исторический успех стал символом восстановления суверенитета, территориальной целостности и права Азербайджана на контроль своих границ – как закономерный результат решительной и дальновидной политики президента Ильхама Алиева.

В сентябре 2023 года Азербайджан в ходе 24-часовой антитеррористической операции полностью восстановил свой государственный суверенитет. Примечательно, что за последние 80 лет ни одна страна не добивалась такой абсолютной победы, как Азербайджан.

Надо отметить и то, что до антитеррористической операции Армения настойчиво добивалась включения в проект мирного соглашения пункта «о правах армянского населения Карабаха». Азербайджан же обоснованно и последовательно заявлял, что это является исключительно внутренним делом нашей страны и не может стать предметом межгосударственного договора.

Попытки оказать давление на Баку с целью навязать эту повестку предпринимались и извне. Администрация Байдена-Блинкена, а также президент Франции Эммануэль Макрон пытались внедрить собственные подходы в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. В ход шли клевета, давление, информационные кампании, политические и дипломатические провокации. Однако все эти попытки провалились - Азербайджан твердо и уверенно следовал своей суверенной линии, неизменно отстаивая национальные интересы. Лишь после антитеррористической операции начались переговоры по мирному договору, которые завершились в марте 2025 года.

Подписание Совместной декларации в Вашингтоне – это, безусловно, очередная победа Азербайджана и президента Ильхама Алиева. Подпись армянского руководителя под документом означает, что Армения принимает условие Азербайджана о роспуске Минской группы ОБСЕ, и признает необходимость исключения из своей Конституции положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану (хотя еще совсем недавно утверждала, что это исключительно ее внутреннее дело и не имеет отношения к мирному договору).

С другой стороны, глава Азербайджанского государства неизменно подчеркивал: Зангезурский коридор должен быть открыт - и он будет открыт. В результате, сегодня в Вашингтоне фактически закладываются основы реальной разблокировки региональных коммуникаций, что становится важным шагом на пути к устойчивому миру и сотрудничеству.

Таким образом, подписываемая в Вашингтоне Совместная декларация вновь закрепляет сформированный Азербайджаном статус-кво в регионе, а международное сообщество, включая США, фактически признает новую геополитическую реальность.

