Политика доверия: Алиев и Трамп формируют новый формат взаимодействия

Азербайджано-американский политический диалог последнего времени характеризуется заметным оживлением - с началом второго президентского срока Дональда Трампа во взаимодействии Баку и Вашингтона наметилась позитивная динамика.

Это особенно важно с учетом того, что прежняя американская администрация буквально ввергла отношения с Баку в состояние стагнации, сделав практически все возможное для понижения градуса отношений и сформировав атмосферу недоверия.

С приходом Трампа эти отношения начали выходить застоя, постепенно оживая и открывая возможности для восстановления доверия.

В этом контексте предстоящие переговоры президентов Азербайджана и США Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне способны повлиять не только на двусторонние отношения, но и на перспективы стабильности и сотрудничества в регионе в целом.

Являясь продолжением дипломатической линии Баку, визит главы государства в Соединенные Штаты в очередной раз подтверждает авторитет Азербайджана в системе международных отношений, его восприятия как государства, демонстрирующего принципиальную позицию в отстаивании национальных интересов и в глобальных политических процессах.

Именно благодаря твердой позиции Азербайджана и последовательной дипломатической стратегии Президента Ильхама Алиева, попытки администрации Байдена и Блинкена оказать давление на Баку потерпели фиаско.

В тот период отношения между Азербайджаном и США значительно обострились, свою роль в чем сыграло и армянское лобби. Достаточно вспомнить, как после завершения американской миссии в Афганистане, Вашингтон, «позабыв» о важном вкладе Баку, вновь вернулся к 907-й поправке как к инструменту политического давления. Принятие этой поправки Конгрессом США негативно сказались на отношениях Вашингтона и Баку, так же, как и попытки поучать Азербайджан, выдвигая необоснованные обвинения в адрес его региональной политики, внешнеполитического курса.

Вернувшись в Белый дом, Трамп, еще во время своего первого президентства уделявший особое внимание укреплению взаимодействия с Азербайджаном, сделал акцент на прагматизм и приоритет национальных интересов во внешней политике.

Это ознаменовало новый этап в отношениях между Баку и Вашингтоном: двусторонние связи начали постепенно восстанавливаться, открывая путь к укреплению конструктивного диалога. Его эффективность и нацеленность на долгосрочное развитие подтверждает в том числе совпадение интересов в таких стратегически важных сферах, как энергетическая безопасность, региональная стабильность, экономическое сотрудничество и борьба с терроризмом. Значимым фактором, способствующим укреплению доверия и приданию нового импульса межгосударственным отношениям, является и личное взаимопонимание, сложившееся между лидерами Азербайджана и США. Наглядным свидетельством высокого уровня политического диалога и взаимного уважения может служить обзор телефонных переговоров и переписки между президентами Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом.

20 июля 2024 года на Втором Шушинском глобальном медиафоруме Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил отношение к перспективам избрания Дональда Трампа Президентом США: «Решение будет принимать американский народ. Это их президент будет избран. Но это также имеет огромную важность для всего мира, потому что от тех решений, которые будут приняты первым лицом Соединенных Штатов, будет во многом зависеть судьба многих и многих народов и стран. И один из, я думаю, важных тезисов, которые Президент Трамп озвучил в течение кампании, которая еще идет, это то, что при нем не было войн. При нем Америка не начинала войн, не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии, как говорится, to be continued. Вот в этот период этого не было. Ну, это, наверное, стоит того, чтобы к этому относиться с огромным уважением.

И второй тезис, я не хочу долго, как говорится, и глубоко вникать в эту тему, но второй тезис, который тоже важен, в данном случае, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов и тех стран, которые находятся под их прямым влиянием, - это, конечно же, четкая позиция по вопросу о традиционных ценностях. Я думаю, что абсолютное большинство азербайджанского народа эту позицию не то что разделяет, но активно ее пропагандирует и реализует на практике».

Президент Ильхам Алиев, поздравляя Дональда Трампа с повторным избранием на пост президента США в письме от 6 ноября 2024 года, отметил: «Ваша убедительная победа на выборах является явным выражением большой поддержки и доверия дружественного американского народа к Вам лично, к Вашему политическому курсу.

Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию отношений с Соединенными Штатами Америки.

Во время Вашего первого президентского срока Вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, устойчивому и последовательному развитию нашего сотрудничества. С удовлетворением хотел бы отметить, что в этот период наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, в том числе наша совместная деятельность в ряде важных областей, в частности, в борьбе с глобальными вызовами и терроризмом, укреплении международного мира и безопасности, обеспечении энергетической безопасности Европы, характеризовались динамичным развитием по восходящей линии. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу постоянную решительную поддержку энергетической стратегии Азербайджана.

Используя огромный потенциал нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, мы полны решимости еще больше расширять и углублять наше двустороннее партнерство во всех сферах, в том числе в политической, экономической, энергетической областях, в сфере безопасности, зеленого и цифрового перехода и других направлениях. Верим, что во время Вашего нового президентского срока отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами еще больше укрепятся, будут определены новые отрасли сотрудничества.

Азербайджан и впредь продолжит деятельность, направленную на укрепление мира и безопасности на Южном Кавказе.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и США, продвижения партнерства, основанного на национальных интересах наших стран, в том числе на интересах национальной безопасности.

Еще раз передаю Вам самые искренние поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей государственной деятельности на благо дружественного американского народа».

25 ноября 2024 года Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу, чтобы лично поздравить его с переизбранием. В ходе телефонного разговора глава Азербайджанского государства поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Президент Азербайджана отметил, что убедительная победа на выборах является явным выражением большой поддержки и доверия американского народа к проводимому им политическому курсу.

Глава государства подчеркнул, что деятельность Президента Дональда Трампа сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире.

Отметив, что в период первого президентского срока Дональд Трамп уделял особое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, глава нашего государства выразил надежду, что будут прилагаться совместные усилия для продвижения двусторонних отношений.

В свою очередь Президент Дональд Трамп выразил Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за искренние поздравления. Дональд Трамп подчеркнул важность совместных усилий с целью развития сотрудничества между нашими странами».

21 января 2025 года, в письме, направленном по случаю вступления Дональда Трампа в должность 47-го Президента США, азербайджанский лидер отметил. «Рад довести до Вас свои искренние поздравления по случаю начала Вами деятельности в качестве 47-го Президента Соединенных Штатов Америки, желаю Вам успехов в предстоящей ответственной высшей государственной деятельности во имя благосостояния дружественного американского народа», - говорится в послании, которое опубликовано на официальном сайте Президента АР.

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что будущая деятельность Трампа сыграет важную роль в продвижении мира во всем мире и укреплении международной безопасности.

«Азербайджан и США всегда тесно сотрудничали в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, международным терроризмом и его различными проявлениями, исходя из интересов собственной национальной безопасности.

Высоко оцениваю наше сотрудничество, которое служит обеспечению энергетической безопасности союзников США, опирается на прекрасные традиции в энергетической сфере и построено на прочных основах, особо хотел бы подчеркнуть Вашу постоянную поддержку энергетической политике нашей страны.

Мы намерены решительно продолжать активную и эффективную совместную работу с США как в традиционных, так и в новых областях сотрудничества, наше партнерство, основанное на взаимной вере и доверии, и тесно сотрудничать с Вами по этим направлениям.

Верю, что в период Вашего нового президентства отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше укрепятся и обретут новое содержание», - говорится в послании главы Азербайджана, который пожелал американскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Америки – вечного мира и процветания.

30 января 2025 года Ильхам Алиев направил Дональду Трампу соболезнования в связи с трагическим столкновением пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи Вашингтона, что привело к многочисленным жертвам. Это подтверждает, что отношения между странами строятся не только на политике и экономике, но и на человеческой солидарности. «Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи города Вашингтон. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному американскому народу».

20 января 2025 года в Давосе Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN прокомментировал смену администрации в США. «Из того, что я могу видеть, основная неопределенность чувствуется среди европейских лидеров. Что касается Азербайджана, то у нас нет никакой неопределенности. Мы помним время, когда главой США был Президент Трамп, и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану. Наш предыдущий опыт работы с Президентом Трампом был очень позитивным. Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу». Он также добавил: «Я думаю, мир может стать намного безопаснее. Во время первого срока президентства Трампа Соединенные Штаты не начали ни одной войны, и это также был уникальный опыт, если посмотреть на историю США хотя бы за последние несколько десятилетий. Что касается Азербайджана, мы уверены и оптимистичны».

13 марта 2025 года, в интервью телеканалу Euronews в рамках XII Глобального Бакинского форума, Президент Азербайджана заявил: «Мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном из-за, я бы сказал, несправедливого подхода к нашим национальным интересам. Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа».

10 апреля 2025 года, в письме по случаю праздника Новруз, Дональд Трамп написал:

«От имени Соединенных Штатов желаю Вам и всему народу Азербайджана красочного Новруза. Это праздник мира, процветания и всеобщего обновления.

У наших стран долгая история совместной работы. Надеюсь, в ближайшие годы мы сделаем шаги навстречу великим свершениям. Я благодарен Азербайджану за поддержку и дружбу в отношении нашего партнера Израиля и приветствую шаги, которые вы и Армения предпринимаете для установления мира в регионе.

Надеюсь на совместную работу с Вами, поскольку наши страны стремятся к успеху. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана».

28 мая 2025 года, в письме по случаю Дня независимости Азербайджана, Дональд Трамп пишет: «От имени американского народа хочу поздравить Вас и народ Азербайджана с Днем независимости. Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом. За более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений наши отношения значительно продвинулись вперед, и мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа.

Мы надеемся на углубление партнерства в ближайшие годы и десятилетия.

С наилучшими пожеланиями Вам и всему народу Азербайджана».

4 июля 2025 года Ильхам Алиев направил поздравительное послание Дональду Трампу по случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки – Дня независимости. В послании отмечено, что Азербайджан придает особое значение дружественным отношениям и партнерству с Соединенными Штатами. Подчеркивается, что одной из характерных черт тесного партнерства двух стран является активное и плодотворное сотрудничество в укреплении международного мира и безопасности, борьбе с терроризмом и различными его проявлениями, в сфере энергетической безопасности и по ряду других важных направлений.

«С удовлетворением хотел бы отметить, что Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере. Основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте наше сотрудничество в этой области успешно продолжается и сегодня. Мы высоко ценим постоянную поддержку, оказываемую США энергетической стратегии Азербайджана, а также реализации гигантских проектов, служащих стабильности и развитию в регионе.

Сегодня имеются хорошие возможности для вывода дружественных связей и партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами на качественно новый уровень. Считаю, что для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, авиационной областях, в сфере высоких технологий, инвестирования и других важных направлениях есть большой потенциал.

Верю, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между нашими дружественными и партнерскими странами и впредь будут продолжать всесторонне расширяться в интересах наших народов», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава нашего государства пожелал Президенту США крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенных Штатов Америки – неизменного благополучия и процветания.

19 июля 2025 года в Ханкенди на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев отметил, что Дональд Трамп так же, как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности: «Он единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он – человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца, особенно, что касается «вашингтонского болота», чтобы высушил его до дна».

«Несколько месяцев нашего взаимодействия с представителями администрации Трампа ясно демонстрируют, что мы на правильном пути. Мы вернулись к нормальным отношениям. Вы знаете, что предыдущая администрация США практически разрушила американо-азербайджанские отношения. Высокопоставленные чиновники Госдепартамента публично заявляли, что с Азербайджаном больше не будет прежних отношений, и все потому, что мы восстановили наш суверенитет и территориальную целостность. Можете себе представить? Соединенные Штаты решительно поддерживали и продолжают поддерживать усилия Украины по восстановлению суверенитета, но когда мы восстановили наш суверенитет, они заявили, что прежних отношений больше не будет. И это сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента. Также многие другие шаги, которые мы рассматриваем, как недружественные со стороны администрации Президента Байдена, фактически стали основными факторами ухудшения отношений. Конечно же, мы очень серьезно отнеслись к решению Президента Байдена не приостанавливать действие 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», что он делал каждый год, как и его предшественники. Потому что мы были нужны им в Афганистане. И как только мы им перестали быть нужны в Афганистане, они вновь ввели санкции против Азербайджана, принятые в 1992 году. Итак, в 1992 году Конгресс США принял санкции против Азербайджана, потому что, как было отмечено, Азербайджан блокировал Армению. Хотя это, как любит говорить Президент Трамп, было фейковой новостью. Мы не блокировали Армению. Армения оккупировала нашу территорию. Но из-за деятельности проармянского лобби в Конгрессе США эти санкции были введены. В 2001 году, когда Соединенные Штаты нуждались в нашей помощи в ходе их миссии в Афганистане, президент, а затем и все президенты приостанавливали действие этой санкции. Президент Байден восстановил ее.

Мы видим большой потенциал для прочных партнерских отношений с Соединенными Штатами. Мы получили очень позитивные сигналы из Вашингтона. Сигналы из Азербайджана также были очень позитивными. У нас богатая история партнерства в областях, связанных с энергетической безопасностью, безопасностью в целом, вопросами, связанными с взаимосвязанностью. И, как я уже сказал, мы были рядом с США в Ираке, в Афганистане, когда они нуждались в нас, наши военнослужащие служили с ними плечом к плечу. Поэтому мы полны энтузиазма и надеемся, что в обозримом будущем нас ждут важные события, которые выведут американо-азербайджанские отношения на высокий уровень. Я думаю, это будет абсолютно правильно, потому что нас многое объединяет, особенно с администрацией господина Трампа. И, кстати, его первый президентский срок также был очень позитивным для американо-азербайджанских отношений. Я думаю, что это продолжение тех позитивных тенденций, которые вы уже видите. Как я уже сказал, он сейчас очень занятой человек, занимается проблемами по всему миру и прекращением войн. Но в то же время он активно вовлечен в процесс на Южном Кавказе и проделывает огромную работу, чтобы помочь Азербайджану и Армении найти решение затянувшегося конфликта. Так что, я думаю, в будущем у нас будет больше хороших новостей», - подчеркнул Ильхам Алиев.

22 июля 2025 года Президент Дональд Трамп на своей социальной медиаплатформе Truth Social поделился фрагментом выступления Президента Ильхама Алиева на Шушинском Глобальном медиафоруме в городе Ханкенди.

В тот же день, 22 июля Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за публикацию в социальной сети фрагмента его выступления на Шушинском Глобальном медиафоруме. «Я хочу выразить признательность Президенту Дональду Трампу за то, что он поделился на своей социальной медиаплатформе моими мыслями о партнерстве между США и Азербайджаном, а также его приверженности мирной повестке как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе, высказанными на Шушинском Глобальном медиафоруме.

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем видение и усилия Президента Трампа, связанные с продвижением мира и стабильности во всем мире, в том числе и в нашем регионе. Мы также разделяем общие ценности, такие как важность семейных традиций, и выражаем надежду, что в период президентства Дональда Трампа отношения между США и Азербайджаном поднимутся на новый уровень.

Желаем ему успехов во всех его усилиях, направленных на достижение этой цели», - написал глава государства на своей странице в социальной сети X.

Такой диалог между двумя лидерами свидетельствует о формировании новой, содержательной дипломатической платформы в отношениях Азербайджана и США.

Открытость, взаимное уважение, прагматичный подход, совпадение интересов в ключевых сферах придают этим контактам особую глубину и создают устойчивую основу для стратегического партнерства, ориентированного на укрепление мира, стабильности и устойчивого развития.

Такие перспективы придают визиту Президента Ильхама Алиева в США особую значимость - не только для будущего азербайджано-американских отношений, но и для всей архитектуры региональной стабильности. Именно поэтому его можно по праву считать историческим шагом на пути углубления политического диалога между Баку и Вашингтоном.