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Арестован муж убитой в Массалы 16-летней девушки

Сегодня в 13:13 ~ 1 минута на чтение 260
Арестован муж убитой в Массалы 16-летней девушки

В Масаллинском районном суде рассмотрели представление, поданное в следственный орган в связи с избранием крайней меры пресечения - ареста в отношении Имана Мамедова, задержанного по подозрению в убийстве 16-летней жены через несколько дней после свадьбы.

Как сообщили Report в Масаллинской районной прокуратуре, представление следственного органа было удовлетворено.  

Суд избрал в отношении И.Мамедова меру пресечения в виде ареста. 

Отметим, что согласно официальной информации, 29 января житель масаллинского села Хошчобанлы И.Мамедов 2001 г.р. подозревается в убийстве супруги Фатимы Гамбаровой 2003 г.р., с которой поженился две недели назад. 

Напомним, что И.Мамедов задушил Ф.Гамбарову в доме, где они жили. 

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. 

И.Мамедов задержан по подозрению в совершении преступления. 

1news.az

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