Широкомасштабная операция в Баку: задержано более 200 человек - ФОТО

Сообщается о задержании лиц, пытавшихся нарушить общественный порядок возле станции метро «28 Мая» в Баку.

Как передает Oxu.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел во время попытки проведения акции протеста против решения о введении единой школьной формы.

По предварительным данным, дежурившие на территории сотрудники полиции предотвратили нарушение общественного порядка и задержали группу людей. Утверждается, что число задержанных превысило 200 человек.