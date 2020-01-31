Число погибших от коронавируса в Китае продолжает расти

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли.

Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, уточнив данные о зараженных вирусом, передает ТАСС.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей сообщил о 9390 инфицированных и 213 жертвах.

Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать Хубэй (более 5,8 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два - с летальным исходом).

В Пекине выявлен 121 инфицированный (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 44, из них двое скончались. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, числятся Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Во всех остальных регионах Китая также выявлены случаи заражения.

ТАСС