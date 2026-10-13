 Рэпер P.Diddy покинул тюрьму на машине скорой помощи с разбитой головой | 1news.az | Новости
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Рэпер P.Diddy покинул тюрьму на машине скорой помощи с разбитой головой

Редакция 1news00:07 - Сегодня
Рэпер P.Diddy покинул тюрьму на машине скорой помощи с разбитой головой

Американского рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) доставили из тюрьмы в больницу из-за травмы головы.

Как передает 1news.az, об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси (США).

По данным издания, скорую помощь вызвали в ночь на 10 октября. Предположительно, Комбса отвезли в ближайшую больницу, однако обстоятельства получения травмы остаются неизвестными. До рассвета рэпера вернули в тюрьму, он был в сознании и разговаривал.

В последние недели Комбс неоднократно оказывался в центре внимания СМИ из-за событий в заключении — его отправляли в карцер в наказание за использование мобильного телефона и употребление алкоголя.

Кроме того, в июле 56-летний рэпер подрался с другим заключенным.

По последней информации, P. Diddy перевели в одиночную камеру после публикаций СМИ о привилегированных условиях его содержания.

В 2025 году Комбса, арестованного в 2024-м, приговорили к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. Присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Освобождение исполнителя запланировано на 21 января 2028 года.

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