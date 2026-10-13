 Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока

Редакция 1news00:00 - Сегодня
Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока

В США Дуэйна «Keffe D» Дэвиса приговорили к лишению свободы на срок от 40 лет до пожизненного за организацию убийства рэпера Тупака Шакура. Приговор вынесли 13 октября в суде Лас-Вегаса.

Как сообщает Reuters, 63-летнего Дэвиса признали виновным в убийстве первой степени в августе 2026 года. Он стал единственным человеком, которому предъявили обвинение в связи с гибелью музыканта.

По версии обвинения, Дэвис организовал нападение, чтобы отомстить за избиение своего племянника Тупаком и его окружением. Следствие ссылалось в том числе на заявления Дэвиса в интервью и его автобиографию, в которой он рассказывал о своей роли в произошедшем.

7 сентября 1996 года на Тупака Шакура, находившегося в автомобиле в Лас-Вегасе, открыли огонь из белого «Кадиллака». Рэпер получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице через шесть дней. Ему было 25 лет.

Дэвис заявил о намерении обжаловать приговор.

Читайте по теме:

Начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура спустя почти 30 лет после его убийства - ФОТО - ВИДЕО

Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО

Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака Шакура

Семья Тупака Шакура требует расследования возможной связи Пи Дидди с убийством легенды хип-хопа

Поделиться:
179

Актуально

Спорт

«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный ...

Мнение

«Одна нация, два государства» - не право диктовать: где Октай Сарал перешел черту

Общество

TƏBİB прокомментировал инцидент в школе поселка Бина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока

Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

Папе Римскому провели операцию по удалению узла в легком - ОБНОВЛЕНО

В США зафиксирован исторический бум инвестиций в искусственный интеллект

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Удар по автобусу в Краматорске: десятки погибших - ФОТО

Гибель лаборантки в Сибири: легочная чума или пневмония?

Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки дронов - ФОТО

Зеленский ответил Рубио: «Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот»

Последние новости

Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока

Сегодня, 00:00

Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный суверенитет

13 / 10 / 2026, 23:59

Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

13 / 10 / 2026, 23:40

Папе Римскому провели операцию по удалению узла в легком - ОБНОВЛЕНО

13 / 10 / 2026, 23:20

Премьер-министр Камбоджи посетил предприятия Министерства оборонной промышленности

13 / 10 / 2026, 23:04

«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

13 / 10 / 2026, 22:47

В двух районах столицы будет ограничено движение транспорта

13 / 10 / 2026, 22:40

В США зафиксирован исторический бум инвестиций в искусственный интеллект

13 / 10 / 2026, 22:20

Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

13 / 10 / 2026, 21:37

Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

13 / 10 / 2026, 21:20

В Венгрии отменили запрет на «пропаганду ЛГБТ»

13 / 10 / 2026, 20:40

Возросла долговая нагрузка населения Азербайджана

13 / 10 / 2026, 20:20

Первая леди Королевства Камбоджа Пич Чанмони ознакомилась с Ичеришехер

13 / 10 / 2026, 19:45

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

13 / 10 / 2026, 19:32

63-летняя бабушка учится в одном лицее с 16-летним внуком

13 / 10 / 2026, 19:15

Экономический совет Азербайджана обсудил развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей - ФОТО

13 / 10 / 2026, 19:00

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев совершат рабочий визит в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

13 / 10 / 2026, 18:45

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Королевства Камбоджа

13 / 10 / 2026, 18:30

Шейх: Мы стоим на стороне нашего государства и не позволим ему остаться в одиночестве

13 / 10 / 2026, 18:20

Мирзоян: никто не знает, чем закончится сближение с ЕС

13 / 10 / 2026, 18:10
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55