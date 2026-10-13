Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока

В США Дуэйна «Keffe D» Дэвиса приговорили к лишению свободы на срок от 40 лет до пожизненного за организацию убийства рэпера Тупака Шакура. Приговор вынесли 13 октября в суде Лас-Вегаса.

Как сообщает Reuters, 63-летнего Дэвиса признали виновным в убийстве первой степени в августе 2026 года. Он стал единственным человеком, которому предъявили обвинение в связи с гибелью музыканта.

По версии обвинения, Дэвис организовал нападение, чтобы отомстить за избиение своего племянника Тупаком и его окружением. Следствие ссылалось в том числе на заявления Дэвиса в интервью и его автобиографию, в которой он рассказывал о своей роли в произошедшем.

7 сентября 1996 года на Тупака Шакура, находившегося в автомобиле в Лас-Вегасе, открыли огонь из белого «Кадиллака». Рэпер получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице через шесть дней. Ему было 25 лет.

Дэвис заявил о намерении обжаловать приговор.

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