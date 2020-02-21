Душераздирающе: мальчик-карлик хотел убить себя из-за травли в школе - ВИДЕО

В Австралии школьники затравили девятилетнего Квейдена за его внешность.

Мальчик страдает дварфизмом — у таких людей сильно непропорциональное тело. Затравили беднягу так, что он хотел покончить с собой. Его мама опубликовала у себя в фейсбук ролик с плачущим Квейденом, который просит ее дать ему нож.

«Вот что делает буллинг. Мы устали бороться с этим каждый день нашей жизни. Пожалуйста, можете воспитывать своих детей?», — написала она под видео.

После того, как ролик набрал почти 20 млн просмотров, о Квейдене узнали знаменитости. Известный американский комик Брэд Уильямс, который сам страдает дварфизмом, всего за два дня собрал для мальчика 200 тысяч долларов, чтобы тот мог приехать в Диснейленд:

«Меня тошнит от этой ситуации. Если мои австралийские фанаты знакомы с этой семьей, скажите этому прекрасному мальчику, что у него есть я и армия друзей по всему миру, которые его поддерживают».

Актер Хью Джекман специально для Квейдена записал ролик:

«Квейден, я твой друг. Ты сильнее, чем ты думаешь. Буллинг — это ненормально. Точка. Жизнь и так тяжела. Давайте просто запомним, что каждый человек сражается в своей битве. Давайте просто будем добрее».

А Национальная австралийская Лига регби предложила мальчику вывести команду на матче в Новой Зеландии.

Еще обычные люди запустили флешмоб и под хештегом #WeStandWithQuaden пишут слова поддержки.

После такого резонанса мама мальчика написала, что не ожидала такого отклика и благодарна всем за теплые слова:

«Благодарю огромное количество людей со всего мира за такую любовь. Квейден чувствует вашу поддержку, сейчас ему нужно хорошо отдохнуть».

Надеемся, Квейдена впереди ждет жизнь, наполненная радостями обычного человека. Без травли и косых взглядов.

Будьте добрее друг к другу!