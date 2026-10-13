 МИД Азербайджана: Все восемь азербайджанцев спасены после атаки на судно в Черном море - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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МИД Азербайджана: Все восемь азербайджанцев спасены после атаки на судно в Черном море - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news17:11 - Сегодня
МИД Азербайджана: Все восемь азербайджанцев спасены после атаки на судно в Черном море - ОБНОВЛЕНО

Все восемь граждан Азербайджана, находившиеся на борту атакованного беспилотником грузового судна Chelsea-3 в Черном море, спасены. Один из них госпитализирован в Варне, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, судно подверглось атаке с применением беспилотника около 01:30 13 октября в 18 морских милях к востоку от болгарского города Бяла.

Экипаж Chelsea-3 состоял из 15 человек, восемь из которых - граждане Азербайджана.

"Все наши граждане спасены. Один из них – Рамин Рауф оглу Гамбарли, 1993 года рождения – госпитализирован в военный госпиталь города Варна и находится под наблюдением. Остальные семь граждан Азербайджана прошли первичное медицинское обследование, их состояние удовлетворительное", - сообщил Гаджизаде.
По его словам, МИД Азербайджана совместно с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств координирует работу по этому вопросу.
Принимаются меры для оказания гражданам необходимой медицинской и консульской помощи, а также организации их безопасного возвращения в Азербайджан.

Внешнеполитическое ведомство вновь призвало граждан воздерживаться от поездок в районы боевых действий и места с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

МИД также рекомендовал не работать на транспортных средствах, следующих по опасным маршрутам, особенно на судах в акваториях Черного и Азовского морей.

10:15

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об атаке беспилотников на два судна в Чёрном море.

Одно из них затонуло. Среди членов экипажа одного из судов находились восемь граждан Азербайджана.

Как передаёт Болгарское телеграфное агентство (БТА), судно Chelsea 3 под флагом Мальты подверглось атаке трёх воздушных беспилотников в 18 морских милях к востоку от города Бяла.

«Абсолютно недопустима очередная атака на торговые суда в непосредственной близости от территориальных вод Болгарии», — заявил Радев.

Все 15 членов экипажа Chelsea 3, включая семерых граждан Украины и восьмерых граждан Азербайджана, удалось спасти. Пятеро из них получили лёгкие травмы.

По словам болгарского премьера, второе судно было атаковано в 17 морских милях к востоку от населённого пункта Крапец и затонуло. Спасти удалось одного члена экипажа.

Болгария намерена обратиться за международной помощью для установления принадлежности беспилотников. При этом Радев подчеркнул, что на данный момент у Софии нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить какую-либо сторону в произошедшем.

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