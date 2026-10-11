 Гибель лаборантки в Сибири: легочная чума или пневмония? | 1news.az | Новости
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Гибель лаборантки в Сибири: легочная чума или пневмония?

Редакция 1news22:00 - 11 / 10 / 2026
Гибель лаборантки в Сибири: легочная чума или пневмония?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выявила признаков вспышки в России какой-либо инфекции после смерти сотрудницы противочумного института.

Как передает 1news.az, об этом пишет агентство Reuters.

По данным ВОЗ, российский государственный регулирующий орган сообщил об отрицательных анализах на наличие опасных патогенов у лаборантки и тех, кто контактировал с ней. Кроме того, у контактировавших с женщиной по-прежнему не выявлено никаких симптомов.

"На основании предоставленной информации международная организация не выявила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим событием", — говорится в ее заявлении.

В начале октября СМИ сообщили, что в городе Шелехов Иркутской области сотрудница противочумного института умерла якобы из-за легочной чумы. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но спасти ее не удалось. В Роспотребнадзоре позже уточнили, что у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии.

7 октября Роспотребнадзор рассказал, что комплекс профилактических мероприятий в Иркутске завершен, 5 000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Кроме того, аварийных ситуаций при работе с патогенами не выявлено. Эпидемические риски для населения Иркутской области и Иркутска отсутствуют, заверили в ведомстве.

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