 Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человек | 1news.az | Новости
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Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человек

Редакция 1news00:15 - Сегодня
Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человек

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил беспорядки, вспыхнувшие в ходе массовых протестов против роста цен, и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к погромам и нападениям на государственные учреждения.

Как передает 1news.az, об этом французский лидер написал в социальной сети X.

«В нашей республике нет места насилию. Те, кто участвовал в погромах, нападал на префектуры и магазины, занимался грабежами, в том числе в зданиях мэрий, будут привлечены к ответственности и понесут наказание», — заявил Макрон.

Президент подчеркнул, что действия радикально настроенных участников беспорядков мешают мирным демонстрантам выражать свои требования. Он также выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов, назвав их гарантами права граждан на проведение демонстраций.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в ходе беспорядков по всей стране задержаны не менее 400 человек.

«К настоящему моменту речь идет о 400 задержанных. Но это лишь предварительные данные», — отметил глава МВД.

По его словам, большинство задержанных являются совершеннолетними. Нуньес заверил, что правоохранительные органы продолжат устанавливать личности и разыскивать участников погромов, которым удалось скрыться.

Наиболее серьезные столкновения произошли, в частности, в городе Лилль. Как сообщила радиостанция RTL, группа протестующих разбила стеклянные двери и ворвалась в здание городской мэрии. Некоторые участники акции устроили погром внутри здания, после чего скрылись. Спустя несколько минут на место прибыли сотрудники специальных подразделений полиции.

В центре Лилля также произошли ожесточенные столкновения между полицией и несколькими сотнями демонстрантов.

Массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения прошли 17 октября по всей Франции.

По данным МВД, в стране состоялось 110 манифестаций с участием около 550 тыс. человек, из которых 110 тыс. вышли на улицы Парижа. При этом лишь часть акций была официально согласована с властями.

В ряде городов мирные демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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