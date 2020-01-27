Джей Ло: «Немыслимо потерять в один день мужа и ребенка…» - ФОТО

26 января при крушении вертолета в Калифорнии погиб звезда НБА Коби Брайант.

Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре – более подробно о катастрофе читайте по ссылке.

Соболезнования семье погибшего баскетболиста выразили многие его друзья – знаменитые спортсмены, к которым присоединилась и суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, как оказалось, она вместе со своим женихом – бейсболистом Алексом Родригесом близко дружили с покойным и его супругой Ванессой Лейн.

Джей Ло поделилась в Instagram несколькими снимками из своего личного архива, которые сопроводила следующим комментрием: «Семья – это самое важное. Все мы шокированы этой утратой, но наши чувства ничто по сравнению с тем, через что предстоит пройти Ванессе. Немыслимо потерять в один день мужа и ребенка. Вся моя любовь и мои молитвы с семьей Коби. Ванесса, будь сильной. Пусть Бог укажет тебе путь сквозь это темное время. Коби, ты значил так много для стольких людей. Спасибо за твою рабочую этику, за вдохновение и за большое сердце».

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @jlo