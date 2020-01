Ушла легенда! Мир скорбит по Коби Брайанту и его дочери Джиджи – ФОТО – ВИДЕО

26 января вечером весь мир облетела трагическая новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре. Сообщается, что Коби сам управлял вертолетом.

Вертолет вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, он сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

По данным издания, пассажиры вертолета направлялись на тренировку по баскетболу. Спортсмен регулярно пользовался этим видом транспорта для того, чтобы добраться до стадиона «Лейкерс».

Коби Брайанту был 41 год. Наряду с Майклом Джорданом его можно назвать самым узнаваемым баскетболистом в истории НБА.

Сейчас расследуются причины катастрофы. У спортсмена осталась жена Ванесса и 3 дочери — самая младшая из них родилась в июне 2019 года.

Президент США Дональд Трамп назвал происшествие «ужасными новостями»:

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2020 г.