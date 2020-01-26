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Ушла легенда! Мир скорбит по Коби Брайанту и его дочери Джиджи – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 11:38 ~ 6 минут на чтение 349
Ушла легенда! Мир скорбит по Коби Брайанту и его дочери Джиджи – ФОТО – ВИДЕО

26 января вечером весь мир облетела трагическая новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре. Сообщается, что Коби сам управлял вертолетом.

Вертолет вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, он сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

По данным издания, пассажиры вертолета направлялись на тренировку по баскетболу. Спортсмен регулярно пользовался этим видом транспорта для того, чтобы добраться до стадиона «Лейкерс».

Коби Брайанту был 41 год. Наряду с Майклом Джорданом его можно назвать самым узнаваемым баскетболистом в истории НБА.

Сейчас расследуются причины катастрофы. У спортсмена осталась жена Ванесса и 3 дочери — самая младшая из них родилась в июне 2019 года.

Президент США Дональд Трамп назвал происшествие «ужасными новостями»:

Вся баскетбольная карьера Коби была связана с «Лос-Анджелес Лейкерс». Он посвятил любимому клубу 20 сезонов. В 1996 году Коби стал первым защитником, задрафтованным НБА прямо из старших классов школы. Брайант выступал в НБА с 1996-го по 2016 год. Он выиграл 5 чемпионских титулов, дважды завоевывал «золото» на Олимпийских играх (2008 и 2012) в составе национальной сборной США, 18 раз участвовал в матче всех звезд, 12 раз попадал в сборную защиты всех звезд и 15 раз — в сборную всех звезд. В матче «Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» в 2006 году Коби Брайант набрал 81 очко. В возрасте 34 лет 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим рубеж в 30 000 очков. Также он стал самым результативным игроком «Лейкерс» в истории. Закончил карьеру в 2016 году. 

Весь мир отдает дань уважения Коби Брайанту. Вчера все арены, на которых проходили матчи НБА, почтили память великого баскетболиста. А несколько матчей начались с 24- и 8-секундными опозданиями. На протяжении карьеры Брайант играл именно под этими номерами. К слову, «Лейкерс» вывели из обращения оба номера.

Не остались в стороне и спортсмены, которые не имеют отношения к баскетболу. Экс-форвард сборной Голландии по футболу Патрик Клайверт написал у себя на странице в Instagram: «Словами не объяснить этой потери».

 
 
 
 
 
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Публикация от Patrick Kluivert (@patrickkluivert9)

Футбольный клуб «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который, как известно, был фанатом этого итальянского клуба.

Не осталась в стороне и легенда «Милана» Паоло Мальдини:

 
 
 
 
 
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Публикация от Paolo Maldini (@paolomaldini)

Свое почтение великому баскетболисту выразила и «Барселона»:

 
 
 
 
 
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Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

Звезда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар также почтил память Коби Брайанта.

«ПСЖ» на выезде обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции – 2:0. Оба мяча «парижан» забил бразильский нападающий Неймар. Скорее всего, в перерыве он узнал о гибели Коби Брайанта – после второго мяча на 52-й минуте матча он подошел к телекамере и пальцами показал число 24. Именно под этим номером выступал легендарный игрок «Лейкерс».

Смерть Коби шокировала всех. Лучший футболист мира Лео Месси посвятил Брайанту пост в Instagram: «У меня нет слов. Было приятно встретиться с вами и провести время. Вы были гением, как немногие другие».

 
 
 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

«Очень грустно слышать новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям», - написал в Instagram Криштиану Роналду.

 
 
 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Дочери Коби Брайанта Джинне было всего лишь 13 лет, и она считалась восходящей звездой. Коби регулярно демонстрировал ее таланты в социальных сетях. Брайант тренировал команду своей дочери, называл ее талантливой и трудолюбивой. У Коби не было сына, но именно Джинну называли его последователем.

В 2018 году Коби Брайант получил кинопремию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол», в работе над которым он выступил продюсером и автором сценария.

Фильм основан на стихотворении, в котором Коби Брайант объявил о завершении своей баскетбольной карьеры. Закадровый текст в короткометражке читает сам спортсмен — он описывает свою любовь к баскетболу, рассказывает, как они с баскетболом отдали друг другу все, что было.

26 января легенды НБА не стало. Весь мир скорбит по Коби Брайанту.

Подготовил Теймур Максутов, Э.Т.

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